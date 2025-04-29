Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso oldu

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Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso oldu

İspanyol devi Real Madrid gelecek sezon için teknik direktör Xabi Alonso ile el sıkıştı.

İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen’in yeni sözleşme tekliflerini aylardır geri çevirdiği ve Real Madrid ile prensipte el sıkıştığı belirtildi.

REAL MADRID FORMASI GİYDİ

2009-2014 yılları arasında Real Madrid formasını terleten Xabi Alonso, 2018-2019 sezonunda teknik adamlık kariyerine kulübün altyapısında başladı. Sonrasında Alman ekibi Bayer Leverkusen'i çalıştıran Alonso Bundesliga'da takımını şampiyonluğa taşımıştı.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda ayrılacağı ve Brezilya milli takımının başına geçeceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

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