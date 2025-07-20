Real Madrid’in yıldızı ayvayı yedi! Evlilik sözleşmesi Endirck’i bitirdi

Gelin bakalım gelin..

Pazar keyfi yapalım.

Biraz dedikodu, biraz da; yeni dünya düzenindeki evlilik üzerine.

Bilenler bilir. Bilmeyenler için yazayım.

Yer yüzünde en kılıbık erkekler hangi ülkede yaşar.

Yok yok… Bu Coğrafyada değil.

Uzaklarda. Hem de çok..

Güney Amerika kıtasında.

Ne Şili, ne Paraguay. Ne de Arjantin..

Brezilya.

Sambacılar’da; evin de, ailenin de reisi kadındır.

O ne derse olur.

Yıllardır ülkemize gelen futbolcular var. Yahu hepsi mi, aynı olur be kardeşim.

Süt dökmüş kedi gibiler.

Kibrit kutusu mübarek.

Röportaj istersin hanıma sorar.

Yemeğe çıkacak öyle. Alışveriş keza aynı.

Özet ile tek başına, sadece nefes alabilir(!) verirken de sormak durumunda kalır!

Uzaklardan konuya girdik. Avrupa kıtasına geçelim.

Bir çırpıda okyanusu aşıp geldim.

Ve İspanya..

Futbol tarihinin en başarılı takımı; Real Madrid. Aldığı kupalar, kazandığı başarılar böyle diyor.

İspanyollar, Brezilya’yı arka bahçesi gibi yapmış. Genç yaşta yetenekli isimleri topluyorlar.

Dalından armut toplar gibi.

Bizde olduğu üzere öyle; armut piş, ağzıma düş misali değil.

Sevgili dostlar, güzel insanlar..

Gelelim hikayemize.

Endrick..

Real bu oyuncuyu 47.5 milyon Euro karşılığında kadrosunda kattı.

Genç forvetin kendisinden 5 yaş

Büyük kız arkadaşı var.

Aynı zamanda çocukluk aşkı.

Zaten çocuk bu arada. Henüz 18 yaşında.

Kız arkadaşı Gabirely Miranda (23), tutturdu evlenelim diye. Kulüp ve teknik ekip tuhaf buldu. Ses çıkarmadı.

Miranda, “Madrid’de bir anda dünya yıldızları arasına girdin. Genç kızlar sırtlarında forman ile dolaşıyorlar. Bundan rahatsızım..” diyerek balıklama dalmış konuya.

“Mış” diyorum, İspanyol medyası öyle yazıyor. Brezilya basını da aynı yolda.

Neyse efendim neyse..

Miranda bu. Astığı astık. Dediği dedik. Tutturmuş ‘evlilik sözleşmesi’ olacak. Hem de noter tasdikli diye.

Hadi bakalım. Sıkıysa yapma da görelim!

Öyle bir dünya yok.

Brezilya’da evlilik sözleşmesi yapılıp imzalanmış. Onanmış.

Hele gelin bi bakalım. Neler neler var.. Bazı maddeleri paylaşalım.

• Rio karnavalına birlikte gidilecek. Konser, tiyatro gibi etkinlikler de öyle. Aksini yapan tüm aileye güneş gözlüğü alacak.

• Tartışma sonrası barışmadan geceleyen yandı. Şöyle ki, bunu yapan pırlanta taşlı takı alacak.

• Ev dışında araba ya da sokakta eli tutmamak yasak. Yasağı delen arabayı yenileyecek.

• Gün içinde seni seviyorum demeyen, iki çift ayakkabı ve çanta alacak.

• Üçüncü kişiler yanında tartışma çıkaran, telefon alıp gelecek.

• Yüksek sesle konuşan kulaklık faturası ödeyecek.

• Ailesi yanına yalnız giden, kapıya lüks araç çekecek.

• Sosyal medyada birbirinden onay almadan paylaşım yapan, kıyafet mağazasına abone olacak.

• Yatmadan önce iyi geceler öpücüğünü unutan bulaşık ve temizlik ile ilgilenecek.

• Özel günlerde sürpriz yapmayan, istenilen hediyeyi almak zorunda.

Böyle uzayıp giden sözleşme. İspanya ve Brezilya bununla çalkalanıyor.

Elbette bize de, rüzgarı uğramış durumda.

Evlilik sözleşme maddeleri ülkemize pek uygun değil gibi.

Ancak bizde de yok sanmayın.

Var.

Özellikle; mal bölüşümü ve miras konusu ağırlıklı. Tamamen duygusal yani.

Öyle kaynanam gelmesin. Eltime getmem. Her sene tatile çıkalım. Ara sıra yurt dışı yapalım gibi yazılı metinler de yok değil.

Bu Endrick ufak tefek bir fizikte. Atletik, hızlı santrfor. Saha içinde, tutulması zor. Faul yapmadan durdurmak sıkıntılı. Hatta imkansız.

Sen misin saha içinde, böyle pır pır uçup giden..

Al sana, böyle eş. Adım at da, boyunun ölçüsünü görelim der gibi.

Valla ben bu Miranda yengemizi sevdim. Eşine saha dışında tüm saha markaj uyguluyor.

Belki de, bu bir taktik. Çocuk sahaya çıkınca uçup gidiyor.

Maç bitince muma dönüyor.

Bizim Arda Güler, takım arkadaşı gibi olur mu, kestirmek güç.

Gerçi olsa da, bir şekilde deler geçer sözleşmeyi.

Valla ne diyelim. Allah her futbolcuya Miranda yengemiz gibi eş nasip etsin.

Kılıbıklık konusunda açık ara önde olan Brezilyalılara da, sabırlar versin.

Siz siz olun, yabancı ülkeden eş tercihiniz olursa, dikkat edin. Yönünüzü batı değil, doğuya çevirin!..

Ne gerek. Ya rotanız Brezilya’ya düşerse.

Aboooo yandınız, yandınız.

Amazon nehrine bile kendinizi atsanız, bu sözleşme yangını sönmez!..