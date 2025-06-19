Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti! Transferi Mourinho bitirdi

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da yeni sezonun transfer görüşmelerine dahil oluyor. Listedeki bazı isimlerle bizzat görüşen Jose Mourinho, dünyaca ünlü yıldızları Fenerbahçe'ye kazandırmak için ikna turları atıyor.

Bu bağlamda Jose Mourinho'nun hedefindeki isimlerden biri de Real Madrid'le sözleşmesinin sonuna gelen Lucas Vazquez oldu.

LUCAS VAZQUEZ'İ JOSE MOURINHO İKNA ETTİ

Mourinho, Trent Alexander-Arnold transferi sonrası 18 yıllık Real Madrid kariyerini noktalamaya hazırlanan Lucas Vazquez'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki sağ beki bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak.