Real Madrid’in yıldızından maç sonu olay sözler!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid kendi evinde Arsenal’e 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Son şampiyon, İngiliz ekibine 2 maçta da aldığı mağlubiyetler ile kupaya çeyrek finalde veda etti.

Santiago Bernabeu’daki rövanş maçı sonrası eleştiri okları Teknik Direktör Ancelotti’ye yöneldi. İspanyol taraftarlar, yıllarca takımı büyük başarılara götüren İtalyan teknik adama sert tepki gösterdi.

Öte yandan maç sonrası gelen bir açıklama Real Madrid ile ilgili tartışmaları başka bir boyuta taşıdı. Arsenal’e karşı oynanan 2 maçta kalesinde gördüğü 5 gole rağmen serinin öne çıkan oyuncularından Courtois, takımına sert eleştiriler yöneltti. Belçikalı kaleci, takım olmayı beceremediklerini belirterek topa sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca takımdan ayılması beklenen Ancelotti’ye sahip çıktı.

Courtois’nın maç sonu yaptığı açıklamalar şöyle:

"Çok fazla orta açtık ama bir Joselu'muz yoktu. Orta açmak yerine belki biraz daha fazla topla oynamalıydık. Takım olarak oynamaya ihtiyacımız var, bireysel değil. Birbirimize karşı dürüst olmalıyız. Ancelotti'ye güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne devam edemiyoruz ama daha LaLiga, Kral Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası var. Arsenal bizden daha iyiydi. Bu yüzden kazandılar. Bunu kabul etmeliyiz. Bir takımız ama bazen bireysel oyunlar çok öne çıkıyor. Mbappe ve Vinicius'a karşı ikili sıkıştırma yaptıklarında bazen başarılı oluyorlar ama 3-4 kez olunca... Kazanmak istiyorsak farklı şeyler denemeliyiz. Ancelotti'yi dinliyoruz, o bize sahada ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Joselu gibi bir forvete ihtiyacımız var."