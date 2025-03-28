Real Madrid’in yıldızlarına büyük şok! UEFA soruşturma başlattı

Kaynak: AA
Real Madrid’in yıldızlarına büyük şok! UEFA soruşturma başlattı

Real Madrid’in yıldız oyuncuları soruşturma şoku ile sarsıldı. UEFA, Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius Junior hakkında soruşturma başlattı.

UEFA, Real Madridli futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması açtı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid ile 12 Mart'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından taraftarlara yönelik uygunsuz hareketleri nedeniyle Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Real Madridli futbolcular, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-2'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından rakip takım seyircisi önünde abartılı sevinç gösterilerinde bulunmuştu.

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