Real Madrid’in yıldızlarının alacağı dev prim açıklandı: Arda Güler de oynarsa kazanacak

La Liga, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Real Madrid sezon sonunda İse ABD’de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılacak. İspanyol devi, yenilenen formatla ilk kez oynanacak turnuvada şampiyonluk hedefliyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid Başkanı Perez ABD’deki turnuva için primini açıkladı.

Buna göre Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa kulüp oyuncu başına 900 bin euro prim ödeyecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi gelirse onun için de 650 bin euro ödenecek. Yani takım, 180 dakikalık iki final maçını kazanırsa toplamda bin 550 euro prim verilecek.

Real Madrid'in dağıtacağı primden sadece maça çıkan oyuncular değil tüm takım faydalanacak. Arda Güler de böylelikle bu hedeflere ulaşıldığı takdirde 1 milyon 550 bin euro (yaklaşık 63 milyon TL) prim elde edecek.