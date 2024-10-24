Real Madrid'te El Clásico öncesi Courtois şoku

Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois, bu hafta sonu Barcelona ile oynanacak El Clásico’ya katılamayacak. Courtois'un sol bacak adductoru sakatlığı, onu 3-4 hafta sahalardan uzak tutacak. Belçikalı kaleci, 29 Eylül’de Atlético Madrid ile oynanan 1-1'lik maçta sakatlanmıştı.

İki hafta kenarda kaldıktan sonra, Celta Vigo ve Borussia Dortmund’a karşı oynanan maçlarda takıma önemli katkılarda bulunan Courtois, Dortmund maçında sakatlığının nüksetmesiyle yeniden kenara alındı. Real Madrid, yaptığı açıklamada, oyuncunun sol bacak adductorunda sakatlık tespit edildiğini belirtti.

Kaynaklar, Courtois'un Barcelona ile oynanacak El Clásico'nun yanı sıra Valencia ve AC Milan’a karşı da forma giyemeyeceğini bildirdi. Osasuna ile oynanacak maçta da dönmesi pek olası görünmüyor. Bu sakatlık türü konusunda deneyim sahibi olduklarını söyleyen kulüp kaynakları, geçen sezon iki kez benzer durumlarla karşılaştıklarını ifade etti.