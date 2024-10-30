Real Salt Lake penaltılarda boyun eğdi

Sandy, Utah'ta gerçekleşen maça Real Salt Lake, ilk yarıda topa hakimiyet sağlayarak başladı. İlk 30 dakika boyunca oyunun kontrolü RSL’nin elindeydi. Minnesota, Jefferson Diaz’ın sert faulüyle zor anlar yaşadı, ancak maçta net bir gol gelmedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Minnesota, tempoyu artırdı. İki net pozisyon bulsalar da, Real Salt Lake kalecisi Zac MacMath başarılı kurtarışlar yaptı. RSL, Diego Luna ve Chicho Arango ile gol fırsatları yakaladı ancak sonuca gidemedi. Maçın son 10 dakikasına girilirken, iki takım da goller bulamadı ve karşılaşma normal sürede 0-0 sona erdi.

Maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Minnesota United FC, Zac MacMath'ın mükemmel kurtarışıyla öne geçti, ancak Real Salt Lake'ten Justen Glad, penaltısını üstten auta atarak durumu eşitledi. İki takım da son dört atışta başarılı oldu, ancak RSL’nin Braian Odeja’nın son penaltısı direğe çarparak kaçtı ve Minnesota maçı kazandı.

Serinin ikinci maçı 2 Kasım Cumartesi günü St. Paul'deki Allianz Field'da oynanacak.