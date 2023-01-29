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Enes Ünal'ın takımı Getafe yine yenildi

İspanya LaLiga'da zor günler yaşayan Enes Ünal'ın takımı Getafe, sahasında Real Sociedad'a teslim oldu

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 06:46
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Real Sociedad Getafe'yi geçti

Enes Ünal'ın takımı Getafe yine yenildi
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İspanya LaLiga'da kalma mücadelesi veren milli futbolcumuz Enes Ünal'ın takımı Getafe, üst üste 4. yenilgisini aldı.

Getafe, kendi sahasında Real Sociedad'a 1-0 yenildi. Konuk takımın golünü 86. dakikada penaltıdan Borje Iglesias attı.

Bu sonuçla Getafe, düşme tehlikesini daha yakından hissetmeye başladı ve 17. sıraya geriledi.

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