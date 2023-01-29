Enes Ünal'ın takımı Getafe yine yenildi

İspanya LaLiga'da kalma mücadelesi veren milli futbolcumuz Enes Ünal'ın takımı Getafe, üst üste 4. yenilgisini aldı.

Getafe, kendi sahasında Real Sociedad'a 1-0 yenildi. Konuk takımın golünü 86. dakikada penaltıdan Borje Iglesias attı.

Bu sonuçla Getafe, düşme tehlikesini daha yakından hissetmeye başladı ve 17. sıraya geriledi.