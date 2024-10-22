realme yeni modelini tanıttı

Düzenleme: Kaynak: İHA
realme yeni modelini tanıttı

Akıllı telefon markası realme, GT serisinin yeni modeli GT 7 Pro'yu tanıttı.

Akıllı telefon markası realme, GT serisinin yeni modeli GT 7 Pro'yu tanıttı.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından realme, yeni amiral gemisi GT 7 Pro'yu tanıttı. Qualcomm'un yeni teknolojisi Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılmış akıllı telefon, güçlü performansı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre; GT 7 Pro, 3nm işlem teknolojisi ile yüksek enerji verimliliği sunarken, yeni nesil 2+6 çekirdekli yapısı ile 4GHz'in üzerinde hız performansına ulaşıyor. Bu teknoloji birleşimi, cihazın hem oyun gibi yüksek performans isteyen uygulamalarda hem de yapay zekâ destekli işlemlerde yüksek performans sergilemesine olanak tanıyor.

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