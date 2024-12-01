Realme GT 8 Pro yeni bataryayla geliyor

Realme, GT 7 Pro modelini, 6.500mAh kapasitesindeki Titan Bataryasıyla dünyanın en uzun süre dayanabilen Android amiral gemisi akıllı telefonlarından biri haline getirdi. Ancak, şirketin yeni nesil cihazı olan GT 8 Pro’nun, bu alanda GT 7 Pro’yu geride bırakması bekleniyor. Yeni modelde, pil kapasitesinin daha da artırılması planlanıyor. Bu değişiklikle birlikte, Realme'nin çeşitli batarya seçeneklerini değerlendirdiği ve her birinin bir öncekinden daha büyük olduğu bildirildi.

Digital Chat Station’ın iddialarına göre, Realme, GT 8 Pro için 7.000mAh’lık bir batarya üzerinde çalışıyor. Ancak, bu değişiklikle birlikte 120W’lık şarj süresi, 37 dakikadan 42 dakikaya çıkacak. Diğer bir seçenek ise 7.500mAh kapasiteye sahip batarya. Bu durumda, cihazın şarj süresi 100W SuperVOOC şarj ile 55 dakikaya uzayacak.

Realme'nin planladığı en büyük yenilik, 8.000mAh’lık batarya kapasitesine sahip GT 8 Pro. Bu batarya ile cihazın şarj süresi, 80W SuperVOOC şarj ile 70 dakikaya kadar çıkabilir. Bu, uzun pil ömrü isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek olsa da, şarj hızındaki düşüş, bazı kullanıcılar için dezavantaj oluşturabilir.

Öte yandan, GT 7 Pro’nun Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip rakipleri olan OnePlus 13 ve Xiaomi 15 Pro’nun aksine, Realme’nin bu telefonunda kablosuz şarj desteği bulunmamaktadır. Bu eksiklik, cihazın en büyük dezavantajlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Realme'nin GT 8 Pro modelinin pil kapasitesindeki artış, kullanıcılar için uzun pil ömrü anlamına gelse de, şarj hızındaki azalma ve kablosuz şarj desteğinin olmaması gibi bazı önemli olumsuzluklar da beraberinde gelmektedir. Bu durum, cihazın rekabetçi pazarda nasıl bir yer edineceğini belirleyecek önemli faktörlerden biri olacaktır.