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Realme V23i tanıtımı yapıldı. Cihazın özellikleri paylaşıldı

Realme'nin açıklanan fiyatı ve özellikleri dikkat çekmişti. Giriş seviyesi model Realme V23i'nin tanıtımı gerçekleşti. İşte cihaza dair özelliklerin detayı...

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:59
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Realme V23i özellikleri nelerdir

Realme V23i tanıtımı yapıldı. Cihazın özellikleri paylaşıldı
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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Realme'nin yeni cihazı V23 gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 700 işlemciden aldı. 7nm teknolojisiyle üretilen Dimensity 700’de 2 adet ARM Cortex-A76 (2.2 GHz) ve 6 adet ARM Cortex-A55 (2 GHz) bulundurdu. Grafik arabirimi tarafında ise ARM Mali-G75 MC2 mevcut tutuldu.

Realme, yeni modelinde 6.56 inç HDPlus ekrana yer verdiklerini açıkladı. IPS LCD panel ile tanıtılan modelde 90Hz ekran tazeleme hızı bulundurdu.

4 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan model, 163.8 x 75.1 x 8.1 mm boyutlara ve 185 gram ağırlığa sahip. İkili kamera dizilimiyle tanıtılan modelde 13 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Ön kamerada ise 8 Megapiksel geniş açılı lens tercih edilmiş.

Realme V23i, kutudan Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 arayüzüyle çıkacak. 

Çin’de tanıtılan cihaz, 1.399 yuan (yaklaşık 201 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Realme V23i modelinin ülkemizde vergiler dahil 7.350 TL fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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