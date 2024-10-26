realme, yapay zeka destekli yeni amiral gemisi GT 7 Pro modelini tanıttı

realme’nin Qualcomm ve Google ile gerçekleştirdiği bu işbirliği, markanın yapay zeka alanında ilerleme kaydetmesini sağlıyor. Snapdragon 8 Elite çip seti ile donatılan GT 7 Pro modeli, hızlı ve duyarlı bir performans sunarken, Google’ın bulut tabanlı yapay zeka teknolojileri cihazın işlevselliğini artırıyor.

Yapay Zeka ile Zenginleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi

Yüksek performansıyla dikkat çeken GT 7 Pro, verimlilik, görüntüleme ve oyun alanlarında sunduğu yapay zeka destekli çözümlerle öne çıkıyor. Modelin "AI Sketch to Image" özelliği, kullanıcıların basit çizimlerini detaylı görsellere dönüştürerek yaratıcılıklarını artırmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, "AI Motion Deblur" ve "AI Telephoto Ultra Clarity" gibi fotoğraf özellikleri, yüksek netlik sağlarken, "AI Game Super Resolution" teknolojisi oyun grafiklerinde yüksek çözünürlük sunuyor.

realme'nin kurduğu NEXT AI Laboratuvarı, yapay zeka verimliliği, görüntüleme ve oyun alanlarına odaklanarak uzun vadeli bir AI ekosistemi geliştirmeyi hedefliyor. Genç neslin yaratıcılığını teşvik etmeyi amaçlayan bu laboratuvar, etkili yapay zeka araçlarıyla kullanıcıların iş ve yaşam verimliliğini artırmayı planlıyor.