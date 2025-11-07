Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, sezon başında Woman NBA'de mücadele eden oyuncularının yerini doldurmak için Avustralyalı oyun kurucu ve kısa forvet Rebecca Allen ile kısa dönemlik sözleşme imzaladı. ABD'de sezonun bitmesinin ardından sarı lacivertlilerde Kayla Mc Bride'in geri dönmesi ile Allen'ın kontratı sona erdi.

Avustralya Milli Takımı ile 2018 FIBA Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan 32 yaşındaki basketbolcu ise Fenerbahçe'ye sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile veda etti. Allen, Türk bayrağının bulunduğu bir gemiden çekilen İstanbul fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Ne kadar büyük bir keyif! Bu inanılmaz deneyim için çok teşekkürler Fenerbahçe. Takım, kulüp, taraftarlar, şehir… Basketbola olan sevgimi yeniden canlandırdınız! Bu deneyim için inanılmaz derecede minnettarım.”

Rebecca Allen, Fenerbahçe'den önce Dandenong Rangers, Australian Institute, Melbourne Boomers, South East Queensland Stars, Good Angels Kosice, ASVEL ve Valencia Basket formalarını giymişti.