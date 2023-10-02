Rebiülahir ayı nedir? Rebiülahir ayı ne zaman?

Hicri takvime göre yılın dördündü ayı olan Rebiülahir ayı İslam alemi için önemli kabul edilmektedir. Diyanet 2023 dini günler takvimi içerisinde Rebiülahir ayı tarihlerini paylaştı. Peki, Rebiülahir ayı nedir? Rebiülahir ayı ne zaman?

Rebiülahir ayı nedir? Rebiülahir ayı ne zaman?

Rebiülahir ayında Müslümanlar seneyi gözden geçirerek yaşantılarını kontrol etme anlamında değerlendirebilir. Rebiülahir ayında da eller semaya açılarak ve dualar edilecek. Peki, Rebiülahir ayı nedir? Rebiülahir ayı ne zaman?

REBİÜLAHİR AYI NEDİR?

Rebiül, bahar anlamını taşır. Rebiülahir ise bahar ayının son safhası anlamına gelir. Recep, Şaban veya Muharrem gibi içerisinde dini günler barındırmasa da bu ay bir insanın hasat toplama döneminin sonu veya dinlenme sezonu gibi görülür.

2023 REBİÜLAHİR AYI NE ZAMAN?

Diyanet 2023 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre bu ay 16 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayacak.

REBİÜLAHİR AYI FAZİLETLERİ NEDİR?

Bu ayın ilk gününde İmam Muhammed Bakır’ın (aleyhisselam) şehadeti, İmam Hasan Askeri’nin de Corcan’a seferinin de ayın 3. gününde gerçekleştiği rivayet edilir.

Bu ayda sabah-akşam üçer kere ‘’Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş’’ duası okunur. Kuşluk namazından sonra yedi selamla 14 rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtihâ’dan sonra 7 kere ‘Alak Sûresi (İkra Bismi Rabbike) okunur. Namazın ardından ise 60 kere “Ey yüce mülk sahibi! Sen bütün mânevî âlemleri sahiplendin. Mânevî âlemler Senin yüce âlemin içerisinde gizlenmiştir. Ey yüce padişah!” diye zikredilir.

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