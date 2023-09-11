Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor?

İslam alemi için önemli kabul edilen Rebiülevvel ayı Muharrem ve Safer ayının ardından gelmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı dini günler takvimi içerisinde Rebiülevvel ayı başlangıcı belli oldu. Peki, Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor?

Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor?

Mevlid Kandilinin gerçekleştiği ay’a tekabül eden Rebiülevvel ayı İslam’da önemli bir yere sahiptir. Rebiülevvel'in ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Peki, Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı dini günler takvimi içerisinde önemli gün ve ayların tarihlerini paylaşmıştı. Mevlid Kandil’ini içerisinde barındırması nedeniyle İslam alemi açısından önemli bir yere sahip olan Rebiülevvel ayının başlangıcı için geri sayım başladı.

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için Arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

Rebiülevvel İslam tarihinin en önemli ayıdır çünkü bu ayda insanlık Hz. Muhammed (SAV)’in doğumuyla kutsanmıştır.

Mevlit Kandili, Rebiülevvelin 12’sinde kutlanır ve bu gün Hz. Muhammed (SAV)’in doğum günü olarak kabul edilir.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Diyanet dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre bu yıl Rebiülevvel ayı 16 Eylül 2023 Cumartesi günü başlayacak ve 15 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Kamer aylarının üçüncüsü olan

Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı.

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