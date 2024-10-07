Recai Kutan hayatını kaybetti

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan yaşama veda etti. Konuyla ilgili Saadet Partisi'nden açıklama geldi.

Saadet Partisi'nin açıklaması şu şekilde:

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun."

BAŞIMIZ SAĞOLSUN



Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur.



Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. pic.twitter.com/hkHgUn8MW6 — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) October 7, 2024

RECAİ KUTAN KİMDİR?

Mehmet Recai Kutan, 5 Nisan 1930'da Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 1952 yılında mezun oldu.

İnşaat yüksek mühendisi olan Kutan, 1952-1969 yılları arasında Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalıştı ve Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

1969 yılında Türk Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi'ni kuran Kutan, 1974-1980 yılları arasında Millî Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 1977 seçimlerinde MSP'den Malatya milletvekili seçildi ve koalisyon hükümetinde İmar ve İskân Bakanı olarak görev yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra diğer MSP yöneticileriyle birlikte 9,5 ay hapis yattı.

1983'te kurulan Refah Partisi'nde genel başkan yardımcısı olarak görev aldı ve Refah Partisi'nin Malatya milletvekili olarak meclise girdi. 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi ve 1999 genel seçimlerinde meclise girdi.

2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi. 2008 yılında genel başkanlık görevini Numan Kurtulmuş'a devretti. Recai Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyeliği ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) genel başkanlığı görevlerini de yürüttü.