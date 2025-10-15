YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Rize Şube Başkanı Recep Ali Derman, artan hayat pahalılığı ve düşük emekli maaşları nedeniyle emeklilerin büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek hükümete çağrıda bulundu. Derman, emeklilerin artık temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle geldiğini, kış öncesinde kömür dahi alamadıklarını söyledi.

“EMEKLİLER PAZARA GİDEMİYOR, KÖMÜR ALAMIYOR”

Rize’deki emeklilerin ekonomik zorluklar içinde yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Derman, “Emeklilerimiz pazara gidemiyor, kömür alamıyor. 16-17 bin lira maaşla nasıl yaşayalım? Bir kilo domates 50 lira, peynir 350 lira olmuş. Kira 7-8 bin lira. Bu maaşla geçinmek mümkün değil” diyerek mevcut maaş politikalarına tepki gösterdi.

TÜED Rize Şube Başkanı, birçok emeklinin temel gıda maddelerini bile almakta zorlandığını belirterek, “Bir torba kömür 6 bin lira olmuş, emekli neyle ısınsın? Kış geliyor, vatandaş kara kara düşünüyor. Bu maaşlarla bırakın geçinmeyi, hayatta kalmak bile zor.” ifadelerini kullandı.

“MİLLETVEKİLLERİ GELSİN, BU MAAŞLA BİR AY GEÇİNSİN”

Derman, yöneticilere ve milletvekillerine seslenerek, “Milletvekilleri gelsin bu maaşla bir ay geçinsin. Halk perişan durumdadır. Çöpten ekmek toplayan insanlar var. Bu tablo, emekli yurttaşın yaşadığı ekonomik çöküşün en açık göstergesidir.” dedi.

“EMEKLİ, HAYATIN DIŞINA İTİLİYOR”

Rize’de birçok emeklinin sosyal hayattan tamamen koptuğunu vurgulayan Derman, “Emekliler artık dışarı çıkamıyor, pazarda fiyatlara bakmak bile moral bozuyor. Hastane masraflarını, ilaç farklarını bile ödeyemeyen binlerce emekli var. İnsanlar yaşamını sürdürebilmek için borçlanıyor, kredi kartına yükleniyor.” ifadelerini kullandı.

“KÖKLÜ BİR REFORM ŞART”

Recep Ali Derman, hükümete seslenerek emekli maaşlarının insanca yaşam koşullarına uygun seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtti. “Biz sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Yıllarca bu ülkeye emek verdik. Artık emekliler geçinemiyor, nefes alamıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücretin altında kalması kabul edilemez. Köklü bir reform şart.” dedi.

Derman, tüm emeklileri dayanışma içinde seslerini yükseltmeye davet ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu sorun yalnızca emeklilerin değil, toplumun vicdanını ilgilendiren bir meseledir. Emekliler unutulmasın. Kışı nasıl geçireceğini düşünen, pazara çıkamayan, kömür alamayan milyonlarca emeklinin artık dayanacak gücü kalmadı.”