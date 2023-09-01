Af kapılarının açıldığı mübarek Recep Ayı İslam alemi için önemlidir. Recep Ayında kılınacak Recep Ayı namazının pek çok fazileti bulunur. Peki, Recep Ayı Namazı nasıl kılınır? Recep Ayı Namazı kaç rekattır hangi dualar okunur?

İslam dininde mübarek olduğu bilinen üç ayların başlangıcı olan Recep ayı içerisinde birçok fazileti bulunan bir ay olarak bilinmektedir.

Haram aylardan ilki olan Recep ayı hazreti peygamberin birçok hadisinde Allah’ın ayı olduğu için af ve mağfiret kapılarının açık olduğu bir ay olarak bildirilmektedir.

Recep ayında yapılan sevaplar katlanmakta olduğu için yapılan her amelde dikkat etmek Recep ayında günah işlememeye özen göstermek gerekmektedir. Sevapların katlandığı ayda günahlarında katlandığı bildirilmiştir.

Recep ayında yapılması gereken birçok faziletli amel bulunmaktadır. İlk amel ise Recep ayına hürmet etmek Recep ayı geldiği için sevinmektir. Allah’ın Recep, Şaban ve Ramazan aylarını mübarek kılması kullarını affetmesi için bir fırsat olmaktadır. Af ve mağfirete kavuşmak Allahın sevgisine ulaşmak için onun sevdiği amellerle özellikle mübarek Recep ayında meşgul olmak gerekmektedir.

RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Recep ayında Allah rızası için ve Recep ayının hürmetine bağışlanmak, istek ve dileklerine ulaşmak için kılınan nafile namazlardandır. Recep ayı öyle şerefli bir aydır ki ona erişen herkesin sevinmesi yaptığı ufacık bir amel, bir sadaka ve bir iyilik Recep ayında olduğu için affedilmesine vesile olmaktadır.

Recep ayında kılınan Recep ayı namazı 30 rekatlık bir namazdır. Recep ayında kılınmasının farklılığı ise Recep ayının başladığı gece ve gün içinde 10 rekat Recep ayının ortasında 10 rekat ve Recep ayının sonunda 10 rekat olmak üzere kılınan bir namazdır.

RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet ettim Allah rızası için Recep ayı hürmetine günahlarımın affı için ve dualarımın kabulü için diyerek namaza başlanır. Allahu Ekber denilip. Subhaneke okunur. Ardından fatiha ve 3 kafirun suresi ve 3 İhlas okunarak 2 rekatlık namaz kılınır. Aynı şekilde sureler okunarak 2 şer rekatlık toplamda 10 rekat namaz kılınır. Bu şekilde Recep ayının ilk 10 günlük namazı kılınmış olmaktadır.

Namazın ardından 11 kez şu dua okunur: ‘’La ilahe illallahu vahdehu la şeriyke leh lehül mülkü ve Lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la yemutu biyedihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir.’’ Duası ara vermeden okunur. Recep ayının 11.gününden 20.gününe kadar olan arada ikinci on rekatlık namaz kılınır. Aynı şekilde 3 kafirun süresi ve 3 İhlas suresi okunmak suretiyle ikinci on rekatlık Recep ayı namazı da tamamlanır.

Namazdan hemen sonra 11 kez şu dua okunur: ‘’ ilahen vahiden ehaden sameden ferdan vitran hayyen kayyumen daimen ebeda.’’ Duası okunarak dua edilir. Recep ayının 21.gününden 30.gününe kadar olan sürede üçüncü 10 rekatlık namaz kılınmaktadır. Niyet edilerek 3 kafirun suresi ve 3 İhlas suresinin her rekatta okunmasıyla kılınan 10 rekatlık namazdan sonra şu dua okunmaktadır: ‘’Allahümme la mania lima a teyte vela mutiye lima menate vela raadte lima kadayte velâ mübeddile lima hakemte Vela yenfeu Zel ceddi minkel ceddü. Subhane Rabbiyel aliyyül alel vehhab, Subhane Rabbiyel aliyyül alel vehhab, Subhane Rabbiyel aliyyül alel keriymül vehhab, ya vehhabü, ya vehhabü, ya vehhab.’’ Duası okunarak istenilen dua edilmektedir.