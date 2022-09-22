ABD'de SBK'nın itirafçı olduğu davaya Yiğit Bulut ve İnan Kıraç da dahil edildi. Recep Canpolat Süleyman Soylu hakkında yeni bilgiler verdi

225 yıl hapis cezasıyla yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD’de yargılandığı davanın ilk duruşması 21 Ekim yani dün yapılacaktı. Ancak duruşma 4 Ekim’e ertelendi. Tutuklu yargılanan Korkmaz’ın ilk duruşmasının ardından jüri belirlenecek ve mahkeme takvimi açıklanacak. Korkmaz’ın dava sürecine ilişkin Zanka TV adlı YouTube kanalında Ferit Atay’ın sorularına yanıt veren Gazeteci Recep Canpolat dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son gelişmeleri Amerika'da Utah Salt Lake City Federal mahkemesinin önünden aktaran Canpolat, Ferit Atay’ın “Arkanızdaki binada dava görülmeye başladığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Jacop Ortell Kingston ile fotoğrafı da mı gündeme gelecek?” sorusuna şöyle yanıt verdi:



(Soldan sağa: Jacob Ortell Kingston, Sezgin Baran Korkmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kingston'un Türkiye Temsilcisi Çağlar Şendil)

“Geldi, geldi... 2020'deki mahkemede lap diye ekrana koydu ve delillerin içinde var. Şuanda davanın delillerinden biri bu Jacop Ortell Kingston ile Erdoğan'ın bulunduğu fotoğraf. Fotoğraf delil listesinde. Ben sana göndereyim delil listesini... Bunların hepsi Jacop'un (Ortell Kingston), Levon'un (Termendhzyan) teknik takip sonrası el konulan dijital meteryallerin arasında çıktı. Bunların arasında Palmali Holding'in Mübariz Mansimov da var. Niye? Mübariz Mansimov ile adalara gitmişlerdi. Onlar da delillerin içinde var. Resimler, fotoğraflar var. Orada Levon bir tekne ile gidiyor. Teknenin arkasında Türkiye'de eski eminiyet genel müdürlüğü yapmış birinin oğlu da var. Necati Bilican'ın oğlu Murat Bilican. Bunun gibi birçok isim var.



(Mübariz Mansimov)

Ama yargılama sürecinde pekala sorulacak, 'Kardeşim bu Biofarma’yı sattın. Kıraça Holdinge yatırdın 80-100 milyon dolar. 'Bizim paramız nerede?' diyecek Amerikalı. O da ne diyecek? (Sezgin Baran Korkmaz) 'Süleyman Soylu çağırdı. 45 milyon liralık icra ve 80 milyon dolarlık şirket ile ilgili 100 milyon dolar İnan Kıraç bana ödemesi gerekirken ödemedi'. İnan Kıraç’ın 24 saat içinde malına el koyar. Amerika bunu yapar.

‘BU SÜLEYMAN SOYLU'NUN YARGILANMASI DEMEKTİR’

Dilekçeyi kim yazıyor Cumhurbaşkanına? Yiğit Bulut yazıyor. Nereden biliyorsun? Levent Göktaş o işlemleri yaparken o mevzuların içerisinde Yiğit Bulut -şuanda Cumhurbaşkanı'nın ekonomi danışmanı- dilekçeyi yazıyor Cumhurbaşkanına veriyor. Cumhurbaşkanı ne diyor direk? 'Bunu Süleyman Soylu'ya verin. Süleyman Soylu ne yapıyor? 'Cumhurbaşkanının talimatıdır, ne gerekiyorsa direkt yapın' diyor. Neler dedi Allah bilir. Bizim bildiklerimiz korkunç. Bir Cumhuriyet Başsavcısı iddianamenin içerisine koyduğu zaman Yüce Divan'da Süleyman Soylu'nun yargılanması demektir. Sen bir şirketin sahibinin bir ticaretinin tahsilatını yapamazsın kardeşim. Sen İçişleri Bakanı değil kim olursan ol. Hukuk devletinde bunu yapamazsın.

DAVA SÜRECİ

Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Ceza Hâkimi Jarred Bennet, ABD’nin talebiyle Avusturya’da yakalandıktan sonra 16 Temmuz’da ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz’a hakkındaki suçlamaları 18 Temmuz’daki ön duruşmada okumuştu. Suçlamaları reddeden Korkmaz, 4 Ekim’de dava dosyasının asıl hâkimi Jill Parris’in karşısına çıkacak.

KORKMAZ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Sezgin Baran Korkmaz, 10 ayrı dolandırıcılık suçu ve yargıya müdahale suçlamalarıyla toplam 225 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Korkmaz’a yöneltilen en büyük suçlama ise kara para aklama iddiası. Korkmaz, eski iş ortakları Kingston kardeşler ve Lev Dermen’in ABD Hazinesi’ni dolandırarak elde ettikleri yaklaşık 511 milyon doların 133 milyon dolarını aklamakla suçlanıyor.

PARANIN TÜRKİYE VE LÜKSEMBURG’DA AKLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

2018 yılında tutuklanan Kingston kardeşler, 21 Temmuz 2019’da suçlarını itiraf ederek ABD Hazinesi’ni dolandırarak elde ettikleri söz konusu paranın bir kısmını Korkmaz’ın şirketleri üzerinden Türkiye’de akladıklarını kaydetti. Bunun üzerine Utah Federal Savcılığı, Korkmaz hakkında iddianame hazırladı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına ve 15 sayfalık iddianameye göre Korkmaz, söz konusu miktardaki parayla Türkiye ve İsviçre’de oteller, Queen Anne isimli yat, Boğaz’da bir apartman ve villa satın aldı. Ayrıca satışı ABD’de gerçekleşen Borajet’in de bu parayla satın alındığı açıklamada yer aldı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ’IN İADE SÜRECİ

Sezgin Baran Korkmaz, 5 Aralık 2020’de tarihinde yurtdışına çıkmıştı. 202 yılının sonunda yaptığı açıklamada Lüksemburg’da bulunduğunu ve 2021 başında Türkiye’ye döneceğini ifade eden Korkmaz geri dönmedi. Korkmaz, ABD’nin talebi üzerine 19 Haziran 2021 tarihinde Avusturya’da tutuklandı. Yargılaması yaklaşık bir yıl Avusturya’da süren Korkmaz, 15 Temmuz tarihinde ABD’ye iade edildi.

SEDAT PEKER’İN SEZGİN BARAN KORKMAZ HAKKINDAKİ İDDİALARI

Sedat Peker’in Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddiaları yankı uyandırmıştı. Peker’in iddialarına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Korkmaz’ı 5 Aralık 2020’de makamına çağırarak bir iş insanından alacağı 45 milyon dolardan vazgeçerek yurtdışına çıkmasını söyledi..