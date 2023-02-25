Uçurdular adamı takımın durumu ortada. Çanlar şimdi kimin için çalıyor. Recep Çınar yazdı

Tıkır tıkır giden tekere neden çomak sokulur ki?

İlhan Palut’un ismi fazla konuşulmaya başlanınca, bundan neden rahatsızlık duyulur ve neden gönderilir ki?

Takımı başarıdan başarıya, daha doğrusu rakip kaleye taşıyan iki oyuncu neden gözden çıkarılır da, onların çeyreği bile olmayan oyuncular transfer edilir ki?

Soruları çoğaltabiliriz…

Kime ne yararı olur?

Konyaspor’u günahı kadar sevmeyen 3-5 insana “alın bu takımı rezil edin” diye talimat verin, bu yönetimin verdiği zararın 10’da birini vermezler!

İnsanın aklı almıyor…

İçimde kalmasın; bu yönetim, haksızca, adaletsizce, yangından mal kaçırırcasına gönderdiği İlhan Palut’u mumla arar…

Bunu da yazın bir tarafa.

*

Konyaspor’un bu kadar aciz durumlara düşebileceğini sanırım kimse hesap edemezdi…

Bu takımın çok aciz olduğu maçları da takip ettim, ama bu kadar aciz olduğu bir maça ilk defa şahit oldum…

Dua edelim ki, tek kale oynamasına ve 4-0 kazanmasına rağmen, Fenerbahçe takımı da iyi değildi…

Konyaspor’un özellikle 10 kişi kaldıktan ve Mhalak’ın da 41’de sakatlanarak sahayı terk etmesinden sonra, maçı çevirmesi mümkün değildi…

Kanatları kırık, orta sahası topal Konyaspor’un İstanbul’dan puan getirmesi mucize olurdu…

Depremden önce çanlar yönetim için çalıyordu, şimdi ise Sırp teknik direktör Stanojovic için çalıyor!

Sırp teknik adam, şimdi boynunda kılıçla gezen bir Hoca konumunda!

Önümüzdeki hafta iç sahada oynanacak olan Giresunspor maçı “olmak ya da olmamak” maçı olacak Sırp Hoca için…

Konyaspor’un Fenerbahçe maçındaki kırılma anı, Diouf’un 22. dakikada kızarması…

Fenerbahçe’nin oyunu bir tık önde götürdüğü bu dakikalarda, Diouf’un takımını 10 kişi bırakması, kelimenin tam anlamıyla ev sahibi takımın ekmeğine yağ sürdü!

Diouf’un bölgesine gelen Mhalak’ın da sakatlanarak oyundan çıkması ile birlikte Sırp Hoca da şaşırdı ne yapacağını ve 18 yaşındaki Mehmet Ali’yi attı sahaya…

Genç Mehmet Ali, hem böyle bir atmosfere, hem de forvet mevkiine alışık değil…

Düşünün elde sadece bir forvet kalıyor ve bu isim de ideal takım oyuncusu değil…

Sırp Hoca Stanojevic için hiç beklenilen bir senaryo olmasa gerek bu…

Yeni transferlerden Andreas Bouchalakis için de bir iki cümle kurmak gerekirse, 6 numara oynayan Yunan oyuncunun, hiçbir özelliğinin olmadığını söylemek lazım…

Bu ligin topçusu değil…

Konyaspor’a katkısı olur mu, olursa ne kadar olur, bekleyip göreceğiz.

*

YÖNETİMİN GİTME ZAMANI DEĞİL!

Yönetim olayına duygularımla değil, mantığımla yaklaşırım…

Fenerbahçe yenilgisinden sonra, özellikle sosyal medyada kulüp başkanı ve yönetime yürüyenler var…

Ayrıca da haklılar…

Başkanın, yönetimin ve teknik direktörün istifası isteniyor…

Taraftarların canı yanmıştır…

Herkesin yandığı gibi…

Ancak, istifa konusunda taraftarlarla aynı görüşte değilim…

Dere geçerken at değiştirilmez…

En basit örneği İlhan Hoca…

Uçurdular adamı, takımın durumu ortada…

Diyelim ki, bu yönetim genel kurul kararı aldı…

Gelecek yönetimin, bu takımı toparlaması garanti mi?

Öyle bir garanti varsa, bunlar hemen gitsinler…

Daha başka bir şey söyleyeyim o zaman; bu yönetimin gitmesi Konyaspor’u düzlüğe çıkarmaz, ama kendileri rahat bir nefes alır ve “Şükürler olsun kurtulduk” diye kıs kıs gülerler!

Geçmişte yaşadık bunları…

Dolayısıyla, yoğun bakımdaki bu hastayı, mevcut yönetim iyileştirmeli ve sağlığına kavuşturmalı…

Yönetimin istifa etmesi ya da genel kurul kararı alması çare değil…

Ben onu söylemeye çalışıyorum.

(Recep Çınar)