Recep Durul: Futbolcularımıza saldıranlar bedelini ödeyecek

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Sakaryaspor’u 1-0 mağlup eden Kocaelispor’un kulüp başkanı Recep Durul, maç sonrası yaşanan gerginlikler ve tüneldeki darp olayları hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaelispor'un 42 yıl sonra deplasmanda elde ettiği galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Durul, "Şehir mutlu, taraftar mutlu, tadını çıkarıyoruz" dedi.

"Futbolculara Prim Bıraktım"

Durul, soyunma odasında futbolculara verdiği primle ilgili de konuştu. "Primi futbolculara bıraktım, ne istiyorsanız bana söyleyin dedim" diyen Durul, futbolcuların 250 bin lira talep ettiğini ancak 241 bin lira verdiklerini, bu rakamın sonunda Kocaeli'nin plakasını kullanarak rakamı 241 bin liraya yuvarladığını ifade etti. Durul, "Bu sene şampiyonluk bu şehre gelecek. Çocuklar bunu hak etti" dedi.

Tünelde Yaşanan Darp Olayları: "Bunu Yapanlar Bedelini Ödeyecek"

Maçın ardından tünelde yaşanan darp olaylarına da değinen Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Sahada mücadele vardı, ama saha dışındaki olaylar çok çirkindi. Bazı yöneticiler futbolcularımıza saldırdı" şeklinde konuştu. Durul, Gökhan ve Ahmet Oğuz’un darbe aldığını belirterek, "Gökhan’ın yüzünde darbenin izlerini herkes gördü. Ahmet’in sırtında bir sürü iz var" dedi. Olayın güvenlik önlemleri yetersiz olduğu için gerçekleştiğini söyleyen Durul, "Bu camiaya hakaret edenler bedelini ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımıza da Saldırı Olmuştu"

Başkan Durul, maç sonrasında futbolcu ailelerine ve yöneticilere yönelik de saldırıların olduğunu, ancak ağır bir yaralanma olmadığını belirtti. Durul, "Bu olayların arkasında kasıtlı bir şey olabilir, ama bunu araştıracağız" dedi. Olayın Türk sporuna yakışmadığını belirten Durul, "Bu tür şeylerin olmasının önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması lazım" şeklinde konuştu.

"Hukukçularımızla Gerekli Girişimleri Yapacağız"

Durul, futbolcuların sağlık kontrolleri sonrası avukatlarla gerekli hukuki süreci başlatacaklarını söyledi. "Kocaelispor mutlaka bunun hesabını soracaktır" diyen Durul, olayı daha detaylı değerlendireceklerini ve federasyon bazında girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

"Toplumsal Bilinci Geliştirmeliyiz"

Sporun temel değerlerinin barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Durul, Türk spor kamuoyuna mesaj göndererek, "Futbol, fair-play demektir. Uluslararası normlar da bunu söylüyor. Toplumsal bilincimizi geliştirmeliyiz. Spor dostluktur, bunu unutmamak lazım" dedi. Durul, sporun amacının kardeşlik ve dostluk olduğunu hatırlatarak, "Bunun dışına çıkıldığında bu tür olaylar yaşanıyor" diye ekledi.