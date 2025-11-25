Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Kocaelispor'da Başkan Recep Durul'dan iddialı açıklamalar geldi.

RECEP DURUL: 'BÜTÜN TAKIMLARIN KORKULU RÜYASIYIZ'

Recep Durul düzenlediği basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de performansı en yüksek ilk 3 takım arasındayız. Sahadaki verilere baktığınız zaman istatistiklerin hepsinde Kocaelispor ilk 3'te. Bütün takımların korkulu rüyasıyız. Bundan sonra daha da güçlenerek devam edeceğiz. Hocamıza, teknik ekibimize, oyuncularımıza ve taraftarımıza güveniyoruz. Geçen sene şampiyon olacağız dedik, şampiyon olduk. Bu sezon da Avrupa hedefi koyduk. Avrupaya gideceğiz. İlk yarıyı ilk 8 içinde bitirme hedefimiz var."