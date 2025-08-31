Recep Tayyip Erdoğan Çin'de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Recep Tayyip Erdoğan Çin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine geldi.

Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Tiencin şehrinde gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak için bugün Çin'e geldi.

1kapak-002.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

1kapak-003.jpg

ÇOK SAYIDA İSİM ERDOĞAN İLE ÇİN'DE

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Tiencin'e geldi.

ablon.jpg

Erdoğan, bugün zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Erdoğan, ayrıca, ev sahibi Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak.

Son Haberler
Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a karşı attığı 2 golde ofsayt kararı doğru mu? BeIN Trio son noktayı koydu
Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a karşı attığı 2 golde ofsayt kararı doğru mu? BeIN Trio son noktayı koydu
Saray’da sır gibi saklanan plan: Erdoğan sonrası için şok uyarı! Ankara çalkalanıyor
Saray’da sır gibi saklanan plan: Erdoğan sonrası için şok uyarı! Ankara çalkalanıyor
ABD'nin süper hızlı helikopteri Çin'de görüntülendi: Klonlama tartışmaları arşa çıktı
ABD'nin süper hızlı helikopteri Çin'de görüntülendi: Klonlama tartışmaları arşa çıktı
Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor: Süper Lig tarihine geçecek rakam
Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor: Süper Lig tarihine geçecek rakam
17 yaşındaki kızdan şoke eden hırsızlık taktiği! İstanbul'un göbeği
17 yaşındaki kızdan şoke eden hırsızlık taktiği