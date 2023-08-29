Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme saat 14.00'te MHP liderinin konutunda olacak

Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşecek.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Fatih Altaylı vatandaşlık satanlara ateş püskürdü. ‘Kendi vatanımızda sığıntı olduk’ Güncel
Fatih Altaylı vatandaşlık satanlara ateş püskürdü. ‘Kendi vatanımızda sığıntı olduk’
Ömer dizisine 3 sürpriz isim katıldı. Tüm dengeler alt üst olacak Magazin
Ömer dizisine 3 sürpriz isim katıldı. Tüm dengeler alt üst olacak
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'la ortak operasyon Spor
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'la ortak operasyon
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü Yaşam
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü
Güneydoğu’da 2 ila 4 derece sıcaklık artacak Güncel
Güneydoğu’da 2 ila 4 derece sıcaklık artacak
Çocuklar çürüğe mahkum edildi: Okul çağındaki çocukların yüzde 90’ında görüldü Güncel
Çocuklar çürüğe mahkum edildi: Okul çağındaki çocukların yüzde 90’ında görüldü