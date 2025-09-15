Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti

Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-TRK" uçağıyla saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'ndan Katar'a hareket etti.

Erdoğan'ı, havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik etti.

Son Haberler
Gaziantep FK uçuşa geçti! Burak Yılmaz kariyerin en iyi serisine imza attı
Gaziantep FK uçuşa geçti! Burak Yılmaz kariyerin en iyi serisine imza attı
Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Kimse bir anda ne olduğunu anlayamadı
Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Kimse bir anda ne olduğunu anlayamadı
Marketteki kağıt havluları ateşe vermişti! 10 yaşındaki çocuk hakkında yeni karar
Marketteki kağıt havluları ateşe vermişti! 10 yaşındaki çocuk hakkında yeni karar
SAMR resmen açıkladı: Nvidia davasında hüküm verildi
SAMR resmen açıkladı: Nvidia davasında hüküm verildi
Borsa İstanbul’da yükseliş rüzgarı (15 Eylül 2025)
Borsa İstanbul’da yükseliş rüzgarı!