Dünya liderleri Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesinde buluşacak. Katılımcılar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da var.

ÇOK SAYIDA ÜLKENİN LİDERİ ZİRVEDE OLACAK

Erdoğan'ın yanı sıra zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in de katılması bekleniyor.

Daha önce ABD basınının gündeme getirdiği zirveye, Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya dahil pek çok ülkenin davet edildiği belirtilmişti.