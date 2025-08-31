Recep Tayyip Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir araya geldi.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Tiencin Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

1kapak-005.jpg

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Çin'deRecep Tayyip Erdoğan Çin'de

