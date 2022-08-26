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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, öğretim üyesi olarak 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 09:48
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda istenen Belgeler

Doçentler için

- Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Yabancı Dil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf, yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1'de belirtilen bilgileri içeren 4 (dört) adet Taşınır Bellek

Doktor Öğretim Üyeleri için

- Başvuru Formu, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, iki adet fotoğraf, yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1'de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet Taşınır Bellek

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından veya e-Devletten alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Halen kurumumuzda görev yapan personeller hariç)

* Onaylı istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek koşuluyla fotokopisi veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü örneği ya da e-Devletten alınan karekodlu örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir.

Genel Şartlar

- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

- Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru Yeri

- Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla, doçent kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrosu için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Postadan kaynaklı gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Not: ilana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

* Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 7. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen kadrolara atama yapılabilir.

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