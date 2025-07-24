Recep Uçar iki ismi veto etti

Kaynak: DHA
Recep Uçar iki ismi veto etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor’un kanat oyuncu arayışları devam ediyor.

Konyaspor'un eski oyuncusu Konrad Michalak transfer olduğu Suudi Arabistan kulübünden sözleşmesini feshederek serbest kaldı.

Eski takım arkadaşı Konyaspor takım kaptanı Guilherme'nin, Michalak'ın takıma dönmesi için hocası Recep Uçar ile görüşme yaptığı ancak deneyimli hocanın bunu reddettiği belirtildi. Ayrıca Hatayspor'un kanat oyuncusu Boutobba da yapılan görüşmeler sonucu Uçar tarafından veto edildi. Konyaspor arayışlarını sürdürürken, yapılacak transferler taraftarlar tarafından merak ediliyor.

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