Recep Uçar iki ismi veto etti

Konyaspor'un eski oyuncusu Konrad Michalak transfer olduğu Suudi Arabistan kulübünden sözleşmesini feshederek serbest kaldı.

Eski takım arkadaşı Konyaspor takım kaptanı Guilherme'nin, Michalak'ın takıma dönmesi için hocası Recep Uçar ile görüşme yaptığı ancak deneyimli hocanın bunu reddettiği belirtildi. Ayrıca Hatayspor'un kanat oyuncusu Boutobba da yapılan görüşmeler sonucu Uçar tarafından veto edildi. Konyaspor arayışlarını sürdürürken, yapılacak transferler taraftarlar tarafından merak ediliyor.