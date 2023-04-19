Ümraniyespor'da alınan üst üste kötü sonuçların ardından, teknik direktör Recep Uçar istifa kararı aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar, istifa etti.

ÜMRANİYESPOR KARNESİ

47 yaşındaki teknik adam, 2019-2020'de Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 28 Ekim 2020'de Ümraniyespor'a teknik direktör oldu.

ÜMRANİYESPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARDI

Recep Uçar, Ümraniyespor'u Süper Lig'e çıkardı.

Bu sezon Süper Lig'deki 27 maçında 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

Recep Uçar'ın Ümraniyespor'daki toplam performansı ise 97 maçta 42 galibiyet ve 33 mağlubiyet.