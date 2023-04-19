Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar istifa etti

Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, alınan kötü sonuçların ardından görevinden istifa etti.

Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar istifa etti

Ümraniyespor'da alınan üst üste kötü sonuçların ardından, teknik direktör Recep Uçar istifa kararı aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar, istifa etti.

ÜMRANİYESPOR KARNESİ
47 yaşındaki teknik adam, 2019-2020'de Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 28 Ekim 2020'de Ümraniyespor'a teknik direktör oldu.

ÜMRANİYESPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARDI
Recep Uçar, Ümraniyespor'u Süper Lig'e çıkardı.
Bu sezon Süper Lig'deki 27 maçında 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.
Recep Uçar'ın Ümraniyespor'daki toplam performansı ise 97 maçta 42 galibiyet ve 33 mağlubiyet.

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