12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Recep Uçar: Bizim adımıza kötü değil

Recep Uçar: Bizim adımıza kötü değil

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "45 günlük araya Sivas deplasmanından alınan 1 puan ile girebilmek bizim adımıza kötü değil" dedi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 17:56
Takip Et

Recep Uçar'dan Sivasspor maçı sonrası açıklama

Recep Uçar: Bizim adımıza kötü değil
+
Aa
-

Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçın farkı bölümleri ve kırılma noktaları olduğunu dile getirdi.

Sivas'a gelirken Alanyaspor karşılaşmasının ardından hedeflerinin puan alıp dönmek olduğunu aktaran Uçar, "Üç puan alsak bizleri daha çok mutlu edecekti, ama bir puan aldık." dedi.

Oyuna iyi başladıklarını ve ilk 30 dakikasının kendi istedikleri gibi gittiğini belirten Uçar, "Golü de bulduk. Ama maalesef çabuk gol yeme hastalığımız devam ediyor. Sivas golü bulduktan sonra oynan oyun benim arzu ettiğim bir oyun değil. İkinci yarı Rıza hoca ve ekibi, yaptığı değişikliklerin karşılığını gördü. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Özelikle sol taraftan çok pozisyon vermeye başladık. Clinton N’jie'nin golüyle de 2-1 geriye düştük. Sonrasında Saba ile kaçırdıkları gol kırılma anı oldu. Son 20 dakikada bizim savunmada daha net durduğumuz ve çok daha az pozisyon verdiğimiz bir oyun oldu. Bir penaltı pozisyonuyla 2-2 biten ve bir puan ile evimize döndüğümüz bir maç oldu. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. 45 günlük araya Sivas deplasmanından alınan 1 puan ile girebilmek bizim adımıza kötü değil. 7 puanı olan Ümraniyespor olarak 45 gün aradan sonra lige tekrar başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Ümraniyespor'un ligde yeni bir takım olduğuna dikkati çeken Uçar, "Sivas ise çok tecrübeli bir ekip. Biz bu lige yavaş yavaş uyum sağlıyoruz. Birçok oyuncum ilk defa oynuyor. Bundan sonraki süreç daha alışkın olduğumuz bir süreç olacak. Umarım bundan sonrası bizim adımıza iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
1
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
2
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
3
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
4
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
5
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
6
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Eskişehir Alpubel işçi alacak
7
﻿Eskişehir Alpubel işçi alacak
﻿Eskişehir Alpubel işçi alacak
﻿2'si gazeteci 16 kişinin ölümüne neden olan kazada istenen ceza belli oldu
﻿2'si gazeteci 16 kişinin ölümüne neden olan kazada istenen ceza belli oldu
﻿2'si gazeteci 16 kişinin ölümüne neden olan kazada istenen ceza belli oldu
﻿Manchester City'i 90+8'de vurdular: Brenford mucizesi
﻿Manchester City'i 90+8'de vurdular: Brenford mucizesi
﻿Manchester City'i 90+8'de vurdular: Brenford mucizesi
﻿Ne yaptın Joao Pedro: Fenerbahçe'ye şok
﻿Ne yaptın Joao Pedro: Fenerbahçe'ye şok
﻿Ne yaptın Joao Pedro: Fenerbahçe'ye şok
﻿Recep Uçar: Bizim adımıza kötü değil
﻿Recep Uçar: Bizim adımıza kötü değil
﻿Recep Uçar: Bizim adımıza kötü değil
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.