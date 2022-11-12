﻿Recep Uçar: Bizim adımıza kötü değil

Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçın farkı bölümleri ve kırılma noktaları olduğunu dile getirdi.

Sivas'a gelirken Alanyaspor karşılaşmasının ardından hedeflerinin puan alıp dönmek olduğunu aktaran Uçar, "Üç puan alsak bizleri daha çok mutlu edecekti, ama bir puan aldık." dedi.

Oyuna iyi başladıklarını ve ilk 30 dakikasının kendi istedikleri gibi gittiğini belirten Uçar, "Golü de bulduk. Ama maalesef çabuk gol yeme hastalığımız devam ediyor. Sivas golü bulduktan sonra oynan oyun benim arzu ettiğim bir oyun değil. İkinci yarı Rıza hoca ve ekibi, yaptığı değişikliklerin karşılığını gördü. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Özelikle sol taraftan çok pozisyon vermeye başladık. Clinton N’jie'nin golüyle de 2-1 geriye düştük. Sonrasında Saba ile kaçırdıkları gol kırılma anı oldu. Son 20 dakikada bizim savunmada daha net durduğumuz ve çok daha az pozisyon verdiğimiz bir oyun oldu. Bir penaltı pozisyonuyla 2-2 biten ve bir puan ile evimize döndüğümüz bir maç oldu. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. 45 günlük araya Sivas deplasmanından alınan 1 puan ile girebilmek bizim adımıza kötü değil. 7 puanı olan Ümraniyespor olarak 45 gün aradan sonra lige tekrar başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Ümraniyespor'un ligde yeni bir takım olduğuna dikkati çeken Uçar, "Sivas ise çok tecrübeli bir ekip. Biz bu lige yavaş yavaş uyum sağlıyoruz. Birçok oyuncum ilk defa oynuyor. Bundan sonraki süreç daha alışkın olduğumuz bir süreç olacak. Umarım bundan sonrası bizim adımıza iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.