Reçeteli gözlüklerin sonu geliyor: Yeni sensör ve sıvı kristal teknolojisi umutlandırdı

Gözlük sektörü yıllık yüzde 8-9 büyüme ile 190 milyar dolar seviyesindeki devasa pazarda yeni bir devrime hazırlanıyor. Finlandiya merkezli IXI, gözlük camlarında otomatik netleme yapabilen teknolojisiyle görme sorunlarını kökten çözmeyi hedefliyor. IXI’nin kurucusu ve CEO’su Niko Eiden, teknoloji devlerinin akıllı gözlüklerde AI ve medya odaklı ürünler geliştirdiğini, ancak gerçek görme problemlerine çözüm sunmadığını vurguluyor.

IXI’nin geliştirdiği sistemde gözlük çerçevesine yerleştirilen infraruj sensörler, göz hareketlerini ve bakış mesafesini saniyenin beşte biri içinde ölçüyor. Sinyaller, sıvı kristal lenslere elektriksel olarak iletilerek otomatik odaklanma sağlanıyor. Böylece uzak, yakın ve ara mesafeler anında netleniyor. Tüm elektronik bileşenler, normal bir gözlük formunda saklanıyor.

Startup, 36 milyon dolarlık yatırımla 2025 sonunda ürününü tanıtmayı planlıyor. Ancak lens şeffaflığı ve konfor gibi teknik zorluklar henüz aşılmayı bekliyor. Fransa ve Japonya’dan benzer projeler geliştiren firmalar da bulunuyor.

IXI’nin teknolojisi başarılı olursa, milyonlarca kişinin gözlük deneyimini kökten değiştirebilir.