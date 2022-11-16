F 1'de ünlü pilotların yol kavgası. Hem de aynı takımdan

İlk iddiaya göre çatlak, Monako'da yaşananlar sonrası oluştu. Bir diğer söylentiye göre ise Verstappen ile Perez'in arası, Meksika Grand Prix'sinin ardından açıldı.

Formula 1 dünyası, Red Bull pilotları Max Verstappen ile Sergio Perez arasında yaşanan gerilimi konuşuyor.

İkilinin arasını açan olaya dair iddialar gelmeye devam ediyor.

İki pilot arasındaki sorunun, Monako Grand Prix'sinde başladığı öne sürüldü.

Sergio Perez, sıralama seansındaki son haklar esnasında kaza yaptı.

Bu durum, kendisinden daha iyi bir zamanla gelen takım arkadaşı Max Verstappen'in turunun da iptal olmasına neden oldu.

Perez daha sonra bu kazayı bilerek yaptığını takım yetkilileri Helmut Marko ile Christian Horner'a itiraf etti.

Olayı öğrenen Max Verstappen ise Brezilya'da takım arkadaşına yol vermeyerek bir bakıma rövanşı aldı.

Bir diğer söylenti ise sezonun 20'inci yarışı olan Meksika Grand Prix'sine dair.

Ülkesinde vatandaşlarına zafer hediye etmek isteyen Sergio Perez, takımdan yardım istemiş.

Max Verstappen ise kazanmayı en hızlı olanın hak edeceğini belirterek talebi reddetmiş.

Bunun üzerine iki pilotun arası açılmış ve Meksikalı sürücü, sosyal medya üzerinden Hollandalı pilotu takipten çıkmış.

Red Bull pilotları arasındaki gerilim, Brezilya'da açığa çıkmıştı.

Avusturya ekibi, Max Verstappen'in hızına güvendiği için Sergio Perez'in yol vermesini istedi.

Amaç; şampiyonada 2'incilik mücadelesi verdikleri Charles Leclerc'in (Şar Lökler) önüne geçmekti.

Yarışın son turuna gelindiğinde değişen bir durum olmaz ise ikili pozisyonlarına geri dönecekti.

Buna karşın Max Verstappen, Brezilya Grand Prix'sini takım arkadaşının önünde bitirmişti.



