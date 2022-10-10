10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Uluslararası Otomobil Federasyonu'nda Red Bull'a çok sert açıklama

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nda Red Bull'a çok sert açıklama

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1'de Red Bull takımının bütçe ihlali yaptığını duyurdu.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 20:18
Takip Et

Red Bull'a FIA'dan ceza yolda

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nda Red Bull'a çok sert açıklama
+
Aa
-

FIA'dan yapılan açıklamada, Red Bull'un geçen yıl 145 milyon dolarlık bütçe sınırını yüzde 5'ten az bir oranda aştığı kaydedildi.

Açıklamada, bütçenin ne kadar aşıldığına ya da cezaya dair bir detaya yer verilmezken, kınamadan puan silmeye kadar uzanan skalada Red Bull'un ağır bir ceza alması beklenmiyor.

Formula 1'de mücadele eden 10 takımdan sadece Red Bull bütçe ihlali yaparken, Aston Martin'in ise prosedür hatası yaptığı tespit edildi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, BBC'ye verdiği demeçte, "Sınırın ve mali düzenlemelerin içinde hareket ettiğimizden eminiz. Diğer takımların suçlamaları karşısında şaşkınız. FIA'nın süreci tamamlamasını ve ne çıkacağını görmek istiyoruz." diye konuştu.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, pazar günü Japonya Grand Prix'sini kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
3
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
4
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
5
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
6
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
7
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿Kastamonu’da aynı anda 5 hortum çıktı
﻿Kastamonu’da aynı anda 5 hortum çıktı
﻿Kastamonu’da aynı anda 5 hortum çıktı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna açıklaması
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna açıklaması
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna açıklaması
﻿Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi doluyor
﻿Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi doluyor
﻿Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi doluyor
﻿Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi
﻿Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi
﻿Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.