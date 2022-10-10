Uluslararası Otomobil Federasyonu'nda Red Bull'a çok sert açıklama

FIA'dan yapılan açıklamada, Red Bull'un geçen yıl 145 milyon dolarlık bütçe sınırını yüzde 5'ten az bir oranda aştığı kaydedildi.



Açıklamada, bütçenin ne kadar aşıldığına ya da cezaya dair bir detaya yer verilmezken, kınamadan puan silmeye kadar uzanan skalada Red Bull'un ağır bir ceza alması beklenmiyor.



Formula 1'de mücadele eden 10 takımdan sadece Red Bull bütçe ihlali yaparken, Aston Martin'in ise prosedür hatası yaptığı tespit edildi.



Red Bull takım patronu Christian Horner, BBC'ye verdiği demeçte, "Sınırın ve mali düzenlemelerin içinde hareket ettiğimizden eminiz. Diğer takımların suçlamaları karşısında şaşkınız. FIA'nın süreci tamamlamasını ve ne çıkacağını görmek istiyoruz." diye konuştu.



Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, pazar günü Japonya Grand Prix'sini kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.