Reddit'in sahibinden Chelsea'ye milyon dolarlık destek

Serkan Talan
Reddit'in sahibinden Chelsea'ye milyon dolarlık destek

Reddit kurucusu Alexis Ohanian, Chelsea Kadın Futbol Takımı'na ortak oldu. Eşi Serena Williams ile birlikte yatırımın başına geçti.

Amerikalı girişimci ve Reddit’in kurucusu Alexis Ohanian, İngiltere Kadınlar Süper Ligi’nin şampiyonu Chelsea Kadın Futbol Takımı’ndan yaklaşık yüzde 8 ila 10 oranında hisse satın aldı. Bu yatırımın değeri yaklaşık 20 milyon dolar olarak açıklandı.

BBC Sport'un Emma Smith ve Nizaar Kinsella imzalı haberine göre Ohanian, kulübün yönetim kuruluna da katılacak. Yatırım sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadın sporlarına daha önce büyük yatırımlar yaptım, şimdi bunu tekrar yapıyorum. Chelsea’ye yatırım yapmaktan ve yönetim kuruluna katılmaktan onur duyuyorum" dedi.

Ohanian, çocukları Olympia ve Adira'nın isimlerinin yer aldığı Chelsea formalarını da paylaşarak bu yatırımın kişisel anlamını vurguladı.

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ANGEL CİTY’DEN LONDRA’YA

42 yaşındaki Alexis Ohanian daha önce ABD’nin kadın futbol takımlarından Angel City FC’nin en büyük hissedarıydı. 2024 yılında kulüp 192,3 milyon dolara satılarak o döneme kadar kadın spor kulüpleri arasında en yüksek satış rakamına ulaşmıştı.

Ayrıca TGL Golf Ligi’nde de hissesi bulunan Ohanian’ın servetinin 150 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Chelsea’ye yaptığı bu son yatırımla birlikte kulübün toplam değeri 200 milyon dolara ulaştı.

Bu değerleme, Chelsea FC Holdings’in yıl başında kadın takımını bağlı şirketlerden birine devretmesiyle belirlenmişti. Bu hamle, finansal sürdürülebilirlik kurallarına uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirilmişti.

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CHELSEA KADINLARI DURMUYOR

Chelsea Kadın Takımı, Mayıs ayında üst üste altıncı kez İngiltere Kadınlar Süper Ligi şampiyonu oldu. Takım, 22 maçlık sezonu hiç yenilgi almadan tamamlayarak 60 puanla lig rekoru kırdı.

Mart ayında Kadınlar Lig Kupası’nı kazanan takım, 18 Mayıs Pazar günü Manchester United ile Wembley’de Kadınlar FA Cup finaline çıkacak. Alexis Ohanian ve Serena Williams’ın bu finalde tribünde olması bekleniyor.

Chelsea ayrıca Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar yükseldi fakat son şampiyon Barcelona’ya elendi.

Kulüp geçtiğimiz günlerde Aki Mandhar’ı kadın takımının ilk CEO’su olarak atayarak yönetimde de önemli bir adım attı. Ohanian’ın yatırımı, bu dönüşüm sürecinin güçlü bir destekçisi olarak öne çıkıyor.

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