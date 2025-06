Reddit'ten yapay zeka devi Anthropic'e büyük şok: 100.000'den fazla yetkisiz erişim iddiasıyla dava açıldı

Reddit, Anthropic'in botlarının Temmuz 2024'ten bu yana platformuna 100.000'den fazla kez eriştiğini iddia ediyor; üstelik Anthropic'in daha önce bu tür erişimleri engellediğini söylediği öne sürülüyor.

Dava dosyasında Reddit, Anthropic'i "kendisini yapay zeka endüstrisinin 'beyaz şövalyesi' olarak tanıtan 'geç açan bir yapay zeka ('YZ') şirketi'" olarak nitelendiriyor ve "aslında bunun tam tersi olduğunu" iddia ediyor.

Dosyada ayrıca şu ifadelere yer veriliyor: "Bu dava, Anthropic'in iki yüzüyle ilgilidir: dürüstlük ve sınırlara ve yasalara saygı iddialarıyla tüketicinin bilincine kendini sevdirmeye çalışan kamusal yüzü ve ceplerini daha da doldurma girişimlerine engel olan her türlü kuralı görmezden gelen özel yüzü."

Anthropic konuyla ilgili hemen bir yorum yapmadı.

REDDIT'TEN ANTHROPIC'E AĞIR SUÇLAMALAR

Reddit'in Hukuk İşleri Direktörü Ben Lee, The Verge'e e-posta ile gönderdiği açıklamada, Anthropic'in Reddit içeriğini "ticari sömürüsünün" milyarlarca dolar değerinde olabileceğini söyledi.

Lee, "Reddit'in insanlığı, yapay zeka tarafından tekdüzeleştirilmiş bir dünyada benzersiz bir değere sahip," dedi. "İnsanlar artık her zamankinden daha fazla otantik, insandan insana sohbet arıyor. Reddit, hayal edilebilecek hemen her konuda yaklaşık 20 yıllık zengin, insani tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Bu konuşmalar başka hiçbir yerde gerçekleşmiyor ve Claude gibi dil modellerinin eğitimi için merkezi öneme sahipler."

Reddit, Şubat 2024'te Google ile yapay zeka eğitim verisi sağlamak üzere bir anlaşma imzalamıştı. Bloomberg o dönemde Reddit'in adı açıklanmayan bir şirketle yıllık yaklaşık 60 milyon dolar değerinde bir anlaşma yaptığını bildirmişti.

ANTHROPIC'İN KABARIK TELİF HAKKI İHLALİ DOSYASI

Popüler sohbet robotu Claude'un arkasındaki Amazon destekli yapay zeka girişiminin iddia edilen telif hakkı ihlali nedeniyle dava edilmesi bu ilk değil.

Geçtiğimiz Ağustos ayında (Temmuz 2024'ten sonraki Ağustos ayına atıfta bulunularak), üç yazar Kaliforniya federal mahkemesinde Anthropic'e karşı bir toplu dava açmış ve bir dosyada şirketin "yüz binlerce telifli kitabı çalarak milyarlarca dolarlık bir iş kurduğunu" iddia etmişti. Ekim 2023'te ise Universal Music, Tennessee federal mahkemesinde Anthropic'e "telifli şarkı sözlerinin sistematik ve yaygın ihlali" nedeniyle dava açmıştı.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNE KARŞI ARTAN DAVALAR

Bu durum, yayıncıların ve içerik üreticilerinin yapay zeka şirketlerine karşı iddia edilen telif hakkı ihlali nedeniyle dava açma eğiliminin arttığının bir parçası.

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, The New York Times'tan gelen yüksek profilli bir dava, George R.R. Martin'in de aralarında bulunduğu bir grup yazarın açtığı toplu dava ve The New York Daily News ile The Chicago Tribune gibi gazetelerin yayıncılarının açtığı bir dava sonrasında bu tartışmanın kilit bir parçası oldu.