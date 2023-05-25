Redmond'tan Beşiktaş'a rest. Yapılan teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla göze giren Redmond'a Beşiktaş'ın yaptığı teklif basına sızdı.

Redmond'tan Beşiktaş'a rest. Yapılan teklif ortaya çıktı

Editör: Fatma Demirkaya

Bu sezonun başında bedelsiz olarak transfer olan Nathan Redmond, Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki yükselişinde büyük pay sahibi olan ve Kadıköy'deki performansı unutulmayan Nathan Redmond'un siyah beyazlı formayla olan macerası Şenol Güneş'in kalması halinde devam edecek.

PARA DEĞİL SÜRE
Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon da takımda olmasını istediği İngiliz yıldıza ilk teklif yapıldı. Bunun üzerine siyah beyazlı kulüpten 1.5 milyon TL'den 1+1 yıllık sözleşme teklifi geldi. Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirten Redmond, parasal olarak değil ama sözleşme süresi için sıkıntı çıkardığı öğrenildi.

12 GOLE KATKI SAĞLADI
İngiliz futbolcu, bunun üzerine 2+1 yıllık sözleşme istedi. Yönetim ise Redmond'un yaşı sebebiyle 1+1'i uygun görüyor. Bu sezon Nathan Redmond, 28 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
21 yaşındaki Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu Güncel
21 yaşındaki Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu
Zeka artıran en doğal içecek hangisi Sağlık
Zeka artıran en doğal içecek hangisi
Yüksek Hızlı Tren hattında fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı. Kim verecek bunun hesabını? Güncel
Yüksek Hızlı Tren hattında fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı. Kim verecek bunun hesabını?
Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşında Magazin
Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşında
Greyfurt yemek neye iyi gelir Şifalı Bitkiler
Greyfurt yemek neye iyi gelir
Diş ağrısından kurtaran bitkiler… Şifalı Bitkiler
Diş ağrısından kurtaran bitkiler…
İşte iki doğal Bronşit savar Şifalı Bitkiler
İşte iki doğal Bronşit savar