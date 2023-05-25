Redmond'tan Beşiktaş'a rest. Yapılan teklif ortaya çıktı

Editör: Fatma Demirkaya

Bu sezonun başında bedelsiz olarak transfer olan Nathan Redmond, Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki yükselişinde büyük pay sahibi olan ve Kadıköy'deki performansı unutulmayan Nathan Redmond'un siyah beyazlı formayla olan macerası Şenol Güneş'in kalması halinde devam edecek.

PARA DEĞİL SÜRE

Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon da takımda olmasını istediği İngiliz yıldıza ilk teklif yapıldı. Bunun üzerine siyah beyazlı kulüpten 1.5 milyon TL'den 1+1 yıllık sözleşme teklifi geldi. Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirten Redmond, parasal olarak değil ama sözleşme süresi için sıkıntı çıkardığı öğrenildi.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

İngiliz futbolcu, bunun üzerine 2+1 yıllık sözleşme istedi. Yönetim ise Redmond'un yaşı sebebiyle 1+1'i uygun görüyor. Bu sezon Nathan Redmond, 28 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.