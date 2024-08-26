Reel kesim güven endeksi düştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Reel kesim güven endeksi düştü

Reel Kesim Güven Endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 1,8 puan gerileyerek 98,5'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustosa dair İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi yayımladı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyette olan 1763 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek inceledi.

Bu veriler kapsamında, Reel Kesim Güven Endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 1,8 puan kıyasla 98,5 seviyesine indi.

Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 0,7 puan düşerek 98,0 seviyesinde açıklandı.

Gelecek 3 aya ilişkin değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, iç piyasa sipariş miktarında yükseliş tahmin edenler, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama dair artış yönlü beklentiler bir önceki aya oranla düştü.

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