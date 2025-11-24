Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1791 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Buna göre, 2025 yılı Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,2 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece reel kesim güveninde 8 ayın zirvesi kaydedildi. Endeks en son mart ayında bu seviyedeydi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre değişmeyerek 100,8 seviyesinde gerçekleşti.

4 SEKTÖRDE GÜVEN ENDEKSİ ARTIŞA GEÇTİ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasımda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1 artarak 111,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 artışla 114,2 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 yükselişle 84,9 değerini aldı.

Hizmet sektöründe kasımda geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 2,3, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,5 artarken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde, iş hacmi-satışlar yüzde 2,3, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 1 yükselirken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,2 geriledi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,1, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,7 yükseldi.