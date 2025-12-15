Küresel çapta hızla yayılan ve milyonlarca kullanıcıyı etkisi altına alan kısa video platformlarının, kullanıcıların zihinsel sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri bilimsel araştırmalarla gözler önüne serildi.

Dünya genelindeki uzmanlar, “kaydırma” eylemi üzerine kurulu bu tüketim modelinin, bireylerin dikkat süresini ciddi ölçüde kısaltarak ve anksiyete düzeylerini artırarak yeni bir psikolojik sorunlar dalgasını tetiklediği uyarısında bulundu.

BEYNİN ÖDÜL SİSTEMİ MANİPÜLE EDİLDİ

Kısa videoların oluşturduğu bağımlılık döngüsü, nörobilim çevrelerince yakından incelendi.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Anna B. Smith, kısa formatlı içeriklerin hızlı ve sürekli akışının, beyindeki dopamin salınımını adeta bir kumar makinesi gibi tetiklediğini ifade etti.

Prof. Smith, bu konuda yaptığı açıklamada, “Her yeni video, beyne küçük ve anlık bir haz dozu sunuyor. Bu durum, beynin ödül sistemini sürekli yüksek beklenti seviyesinde tutarak, daha uzun ve karmaşık görevler için gerekli olan odaklanma yeteneğini köreltiyor” dedi ve ekledi:

“Beyin, artık ‘büyük ödül’ yerine, sürekli gelen ‘küçük ödüllerin’ peşine düşme eğilimine girdi.”

DİKKAT SÜRESİ VE BİLİŞSEL GERİLEME

Uzmanlar, bu sürekli uyarılma halinin özellikle gençlerde ciddi bir bilişsel gerilemeye yol açtığını vurguladı.

Almanya Max Planck Enstitüsü'nden bilişsel psikolog Dr. Klaus Müller, kısa videoların hızlı kurgu ve yüksek görsel yoğunluğunun, beynin bilgiyi derinlemesine işleme kapasitesini azalttığını belirtti.

Dr. Müller, araştırmalarının sonuçlarını paylaşarak, “Dakikalarca, hatta saatlerce süren kesintisiz ‘kaydırma’, beyni, bilgiyi sadece yüzeysel olarak taramaya programlıyor. Bu durum, okuduğunu anlama, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi daha uzun dikkat gerektiren zihinsel işlevlerde belirgin düşüşlere yol açtı” diye konuştu.

ANKSİYETE VE UYKU BOZUKLUKLARI

Kısa video bağımlılığının yol açtığı bir diğer büyük sorun ise artan anksiyete ve uyku bozuklukları oldu.

Londra King's College'dan psikiyatrist Dr. Helen Carter, kullanıcıların sürekli olarak bir sonraki heyecan verici içeriği kaçırma korkusuyla (FOMO) hareket ettiğini ve bu durumun kronik strese dönüştüğünü ifade etti.

Dr. Carter, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Yüksek tempolu ve sürekli içerik akışı, özellikle akşam saatlerinde tüketildiğinde, beynin sakinleşme ve uykuya hazırlanma sürecini ciddi şekilde engelledi. Gördük ki, bu bağımlılıkla mücadele eden bireylerde uykusuzluk ve buna bağlı olarak gelişen genel anksiyete bozukluklarında ciddi bir artış yaşandı.”

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE ÖNLEYİCİ ADIMLAR

Uzmanlar, bu durumla mücadele edebilmek için "dijital detoks" ve ekran süresinin bilinçli yönetimi gibi yöntemleri önerdi.

Prof. Smith ve Dr. Müller, bireylerin kendi dikkat sürelerini yeniden inşa etmek için günde belirli bir süreyi uzun formatlı içerik okumaya veya dikkat gerektiren hobilere ayırması gerektiğini şiddetle tavsiye etti.

Küresel sağlık otoriteleri, ebeveynleri bu yeni dijital bağımlılık biçimi konusunda dikkatli olmaya çağırdı.