Refah Partisi'nde 3 ilçe başkanı istifa etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Refah Partisi'nde 3 ilçe başkanı istifa etti

Kırşehir Yeniden Refah Partisi'nde 3 ilçe başkanı ile yöneticiler istifa etti.

Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanlığı'ndaki istifanın ardından Mucur, Kaman ve Boztepe ilçelerinde ilçe başkanları ile parti üyeleri istifa etti.

Eski İl Başkanı Bülent Er'in istifasının ardından Mucur, Kaman ve Boztepe ilçelerinde de ilçe başkanları ve aralarında yöneticilerinde olduğu çok sayıda kişi istifa etti.

aw434336-01-1.jpg

Partide yaşanan gelişmelerin ardından Mucur ilçesinde 17, Kaman ilçesinde 14, Boztepe ilçesinde ise 7 kişi partisinden istifa dilekçesini sundu. Partide yaşanan istifalarla ilgili resmi açıklama yapılmazken eski il başkanı Bülent Er, istifaları sosyal dağıtımda paylaştı. İl merkeziyle birlikte toplamda partiden 113 kişi istifa etmiş oldu.

Son Haberler
UCM'den Macaristan'a Netanyahu soruşturması
UCM'den Macaristan'a Netanyahu soruşturması
Eski Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın acı kaybı
Eski Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın acı kaybı
Suudiler AB'ye vizesiz seyahat edecek
Suudiler AB'ye vizesiz seyahat edecek
Tüm CHP'lier genel merkezde toplanıyor! Flaş karar
Tüm CHP'lier genel merkezde toplanıyor! Flaş karar
Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi
Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi