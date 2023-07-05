Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?

Memur ve emekli zammının öncesinde refah payı gündemde. Refah payının belirlenmesinin ardından memur ve emeklilere yapılacak temmuz zammının da netleşmesi bekleniyor. Peki, refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?

Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?

Enflasyona göre hesaplanacak refah payı ile memur ve emekleri maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Peki, refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?

Refah payı, memur ve emeklilerin alacağı zam öncesi gündeme geldi. Bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında 6 aylık enflasyon farkı belli oldu ve memur ve emeklilerin alacağı zam refah payı eklenmemiş haliyle kesinleşti. Memur ve emeklilere yapılacak temmuz zammı, refah payının da eklenmesinin ardından belli olacak.

REFAH PAYI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Refah payı çalışanların enflasyondan korunmasını sağlamak amacıyla devreye alınmış bir uygulama olarak tanımlanmaktadır.

Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktarıdır.

Asgari ücrete gelen zam sonrasında refah payının memur ve emeklilere uygulanması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17,77, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zamma hak kazandı.

Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek.

6 aylık enflasyon farkı, memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.

Refah payı açıklaması, enflasyon oranı düşüldükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla belli olacak.

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