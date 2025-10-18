Mısır Büyükelçiliği, Mısır'da yaşayan ve Gazze'ye dönmek isteyen Filistinli vatandaşların 20 Ekim Pazartesi gününden itibaren Refah Sınır Kapısı'ndan seyahat edebileceklerini bildirdi.

Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti. Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalı kalmıştı.

Filistin'in Mısır Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın Pazartesi yeniden açılacağını duyurdu.

Büyükelçilik, Mayıs 2024'ten bu yana büyük ölçüde kapalı olan sınır kapısının, Mısır'da ikamet eden Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmelerine olanak sağlayacağını da açıkladı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını ilan etmişti.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 binden fazla Filistinli yaşamını kaybetti.

170 binden fazla kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...