Refah Sınır Kapısı'nın açılması için yapılan ‘üçlü görüşmeden’ sonuç çıkmadı

İsrail'in "Walla" haber sitesine göre, 7 Mayıs'ta İsrail ordusunun işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'nın açılması amacıyla Kahire'de 2 Haziran'da üçlü bir görüşme yapıldı.

Görüşmede Mısır, İsrail ve ABD temsilcileri yer aldı ve İsrail, Filistin yönetiminin sınır kapısının yönetiminde yer almasına itiraz etti. İsrailli anonim bir kaynağın aktardığına göre, görüşme oldukça gergin geçti ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda taraflar arasında bir uzlaşmaya varılamadı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı bir açıklamayla, Refah'ın doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bazı mahallelerin boşaltılması gerektiği uyarısında bulundu. Ertesi gün, İsrail ordusu Gazze'nin Refah bölgesine bir kara harekâtı başlatarak, Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını kontrol altına aldığını duyurdu.

7 Mayıs'tan bu yana İsrail işgali altında olan Refah Sınır Kapısı kapalı kalmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nin İsrail dışındaki dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, zaten gıda sıkıntısı çeken Gazze'ye yapılan insani yardım girişimlerini ciddi şekilde etkiliyor.