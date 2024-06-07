Refah Sınır Kapısı'nın açılması için yapılan ‘üçlü görüşmeden’ sonuç çıkmadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Refah Sınır Kapısı'nın açılması için yapılan ‘üçlü görüşmeden’ sonuç çıkmadı

Mısır, İsrail ve ABD arasındaki görüşmelerde, Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda bir anlaşmaya varılamadığı ifade edildi.

İsrail'in "Walla" haber sitesine göre, 7 Mayıs'ta İsrail ordusunun işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'nın açılması amacıyla Kahire'de 2 Haziran'da üçlü bir görüşme yapıldı.

Görüşmede Mısır, İsrail ve ABD temsilcileri yer aldı ve İsrail, Filistin yönetiminin sınır kapısının yönetiminde yer almasına itiraz etti. İsrailli anonim bir kaynağın aktardığına göre, görüşme oldukça gergin geçti ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda taraflar arasında bir uzlaşmaya varılamadı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı bir açıklamayla, Refah'ın doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bazı mahallelerin boşaltılması gerektiği uyarısında bulundu. Ertesi gün, İsrail ordusu Gazze'nin Refah bölgesine bir kara harekâtı başlatarak, Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını kontrol altına aldığını duyurdu.

7 Mayıs'tan bu yana İsrail işgali altında olan Refah Sınır Kapısı kapalı kalmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nin İsrail dışındaki dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, zaten gıda sıkıntısı çeken Gazze'ye yapılan insani yardım girişimlerini ciddi şekilde etkiliyor.

İlgili Haberler
İsrail’den Refah Sınır Kapısı için teklif
Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 55 tır girdi
Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 55 tır girdi
Son Haberler
Seranit Bakü'deki yeni showroomuyla uluslararası pazarlarda gücünü artırıyor Ekonomi
Seranit Bakü'deki yeni showroomuyla uluslararası pazarlarda gücünü artırıyor
Emekliye kötü haber geliyor. Yine para yok denecek Ekonomi
Emekliye kötü haber geliyor. Yine para yok denecek
Web3 ekosisteminden öğrenirken kazandıran işbirliği Ekonomi
Web3 ekosisteminden öğrenirken kazandıran işbirliği
Araba alacaklar dikkat. Bu modelde 245 bin liraya varan indirim Otomotiv
Araba alacaklar dikkat. Bu modelde 245 bin liraya varan indirim
Otobüs şirketlerine yaptırılmak istenen emekli indirimi denetlendi Ekonomi
Otobüs şirketlerine yaptırılmak istenen emekli indirimi denetlendi
PTT’den kargo ücretlerine dev zam Ekonomi
PTT’den kargo ücretlerine dev zam