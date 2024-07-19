Refahiye’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Refahiye'de kaza 2 ölü

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde duran kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada iki kişi de yaralandı.

Sivas-Erzincan Karayolu Refahiye ilçesi Altköy mevkiindeki kaza sabah saatlerinde meydana geldi.

Kaza, H.Y., idaresindeki 25 TT 064 plakalı otomobil yol üzerinde park halindeki kamyona çarpmasıyla yaşandı.

Kazada, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan H.Y., ile annesi H.Y., hayatını kaybederken sürücüyle birlikte bir kişi daha yaralandı.Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.