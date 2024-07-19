Refahiye’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Refahiye’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde duran kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Refahiye'de kaza 2 ölü

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde duran kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada iki kişi de yaralandı.

Sivas-Erzincan Karayolu Refahiye ilçesi Altköy mevkiindeki kaza sabah saatlerinde meydana geldi.
Kaza, H.Y., idaresindeki 25 TT 064 plakalı otomobil yol üzerinde park halindeki kamyona çarpmasıyla yaşandı.
Kazada, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan H.Y., ile annesi H.Y., hayatını kaybederken sürücüyle birlikte bir kişi daha yaralandı.Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son Haberler
Uçak biletinde el yazısı dönemi. Sistem çökünce 60 yıl öncesine dönüldü Ekonomi
Uçak biletinde el yazısı dönemi. Sistem çökünce 60 yıl öncesine dönüldü
Fenerbahçe'de Merih Demiral depremi Spor
Fenerbahçe'de Merih Demiral depremi
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı Ekonomi
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı
Süper Lig derken Araplar devreye girdi Spor
Süper Lig derken Araplar devreye girdi
Kilis'te terör operasyonu Yerel Haberler
Kilis'te terör operasyonu
Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler hesaplarda Ekonomi
Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler hesaplarda
Netflix’e ilk yarıda 8 milyonu aşkın yeni abone Ekonomi
Netflix’e ilk yarıda 8 milyonu aşkın yeni abone