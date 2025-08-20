Reflüye ameliyatsız çözüm! Uzmanlar anlattı

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), toplumun yaklaşık %25’ini etkileyen yaygın bir sağlık sorunu.

Mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlık, göğüste yanma, boğazda tahriş, ses kısıklığı ve hatta kronik öksürük gibi belirtilerle hayat kalitesini düşürdü.

Son yıllarda geliştirilen yenilikçi girişimsel yöntemler, reflü hastalarına ameliyatsız tedavi imkânı sunarak umut vadetti.

Bilimsel araştırmalar ve yabancı uzmanların görüşleri, bu yöntemlerin yüksek başarı oranlarıyla dikkat çektiğini gösterdi.

İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanları, endoskopik fundoplikasyon (EART) yöntemiyle reflü tedavisinde %90’lara varan başarı oranları elde ettiklerini belirterek, “Bu işlem, genel anestezi altında 45 dakika ila bir saat sürüyor. Hastalar aynı gün taburcu oluyor ve kısa sürede normal yaşamlarına dönebiliyor” dedi.

Endoskopik yöntemle yemek borusunun alt kısmındaki sfinkter bölgesine dikiş atılarak geniş alan daraltılıyor ve böylece mide asidinin yukarı kaçışı önlendi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası alanda yapılan çalışmalar, endoskopik yöntemlerin etkinliğini destekledi.

Örneğin, Journal of Gastrointestinal Surgery dergisinde yayımlanan bir araştırma, endoskopik anti-reflü tedavilerinin geleneksel cerrahiye kıyasla daha az invaziv olduğunu ve komplikasyon riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

ABD’li gastroenterolog Dr. John Pandolfino, endoskopik yöntemlerin özellikle genç hastalar ve uzun süreli ilaç kullanımından kaçınmak isteyenler için ideal olduğunu vurguladı.

Kalp ağrısı mı, reflü mü? Uzmanlar yanlışları çürütüyor

Pandolfino, “Bu yöntemler, hastaların yaşam kalitesini artırırken, cerrahi riskleri en aza indiriyor” dedi.

Bir diğer yenilikçi yöntem olan Stretta, radyofrekans enerjisiyle yemek borusu sfinkterini güçlendirmeyi hedefledi.

Journal of the American Medical Association (JAMA) dergisinde yayımlanan bir çalışma, Stretta yönteminin %87 başarı oranıyla hastaların ilaç bağımlılığını azalttığını gösterdi.

Porto Riko’da 83 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, bu yöntemi uygulanan hastaların %87’si dört yıl boyunca ilaç kullanmadan rahat bir yaşam sürdü.

LINX CİHAZI: MANYETİK ÇÖZÜM

ABD’de FDA tarafından onaylanan LINX manyetik sfinkter güçlendirme cihazı da reflü tedavisinde çığır açtı.

Dr. Robert Riegler, LINX’in fundoplikasyon cerrahisinin avantajlarını yan etkisiz sunduğunu belirterek, “LINX, zayıf özofagus sfinkterini güçlendirerek mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını önlüyor” dedi.

249 hastayı kapsayan bir çalışma, LINX’in güvenli ve etkili bir seçenek olduğunu kanıtladı.

Reflüye ameliyatsız çözüm önerileri

KİMLER İÇİN UYGUN?

Endoskopik yöntemler, özellikle hiatal herni (mide fıtığı) olmayan ve sfinkter gevşekliği 3 cm’den küçük olan hastalar için önerildi. Ayrıca, ilaç tedavisine yanıt vermeyen ya da uzun süre ilaç kullanmak istemeyen hastalar bu yöntemlerden fayda görebildi.

Prof. Dr. Pata, “Bu yöntemler, cerrahiye gerek kalmadan kalıcı çözümler sunuyor. Ancak hasta seçimi çok önemli. Her hasta için uygun bir tedavi planı, gastroenterolog ve cerrahların iş birliğiyle belirlenmeli” uyarısında bulundu.

KOMPLİKASYON RİSKLERİ VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

Girişimsel yöntemlerin komplikasyon oranları düşük olsa da, uzmanlar hasta seçiminin ve işlem sonrası önerilere uyumun önemine dikkat çekti.

Sigara, alkol, aşırı yağlı ve baharatlı gıdalar reflüyü tetikleyici faktörler arasında. Ayrıca, yemekten sonra en az iki saat yatmamak, yatağın baş kısmını 15-20 cm yükseltmek ve kilo kontrolü gibi yaşam tarzı değişiklikleri, tedavinin başarısını artırdı.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Uzmanlar, reflünün tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyardı. Kronik reflü, yemek borusunda darlık, Barrett özofagusu ve hatta kanser riskini artırabiliyor.

İngiliz gastroenterolog Dr. Sarah Jarvis, “Reflü, basit bir rahatsızlık gibi görünse de uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabilir. Erken teşhis ve uygun tedaviyle bu riskler önlenebilir” dedi.

Reflü tedavisinde ameliyatsız yöntemler hem hastalar hem de doktorlar için umut verici bir alternatif sundu.

Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bu yöntemlerin etkinliğini ve güvenilirliğini doğrularken, hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadı.