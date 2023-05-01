Reflüye çare bitkisel tedavi yöntemleri

Genellikle göğüs kafesinin ardında hissedilen yanma ile doktora giden hastalar, gerekli testlerin yapılmasının ardından reflü tedavisine başlarlar. Reflü tıbbi yardımla ve bitkisel desteklerle iyileştirilebilir.

REFLÜYE ÇARE BİTKİSEL ÇÖZÜMLER NELERDİR

FESLEĞEN

Fesleğen, reflü rahatsızlığı için önerilen faydalı besinlerden biridir. Taze fesleğen ve kuru fesleğen mideyi koruma görevine sahiptir. Reflüye karşı doğal bir çözüm arayanlar, fesleğen yapraklarını salata içerisinde tüketebilir. Kuru fesleğeni sıcak suyla buluşturup mide asitlerini dengeleyen bitki çayı hazırlanması önerilir.

MAYDANOZ

Maydanoz sindirimi kolaylaştıran bir sebzedir. Her öğünde rahatlıkla tüketilebilir. Yemeklerin mideyi yormaması adına, çiğ şekilde tüketilmesi önerilen maydanoz reflünün doğal bir ilacıdır. İsterseniz maydanoz çayını gün içinde sabah ve akşam olmak üzere tüketerek reflü yanmalarının önüne geçebilirsiniz.

MARUL

Marulun mide asitlenmesini önlediği bilinir ve reflü hastaları için tavsiye edilir. Marul su oranı yüksek bir besin olduğu için midenin rahatlamasına yardım eder. Sindirimi kolaylaştıran bu sebze sayesinde reflü şikayetlerini en aza indirebilirsiniz.

ANANAS

Eğer öğün içinde çok ağır yemek yediğinizi düşünüyorsanız, yemekten 30 dakika sonra ananas tüketerek sindirimi hızlandırabilirsiniz. Ananas, mide asitlerini yormadan bağırsak faaliyetlerinin sağlıklı şekilde gerçekleşmesine yardım edecektir. Gaz oluşumunu da önleyerek reflünün bastırılmasını sağlar.

YULAF

Yulaf, reflü yanmasına ne iyi gelir diyenler için önerilen bir tahıldır. Mide asitlerinin dengelenmesine yardım eden yulaf, reflüsü olanların sık sık tüketebileceği bir besindir.Kahvaltıda ve diğer öğünlerde tercih edeceğiniz yulaf, yemek borusunun yanmasına engel olmaktadır. Yulafı tüketmek için yoğurt, süt ve salata gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

KEREVİZ

Reflüye ağrısına ne iyi gelir diyenler düşük kalorili beslenmesi gerektiğini unutmamalıdır.Kereviz, düşük kalorili ve mideyi rahatlatan bir sebzedir. Zeytinyağıyla beraber hazırlandığında reflü beslenmesine uygun hale gelir.Kerevizi salata ve yemeklerde tüketerek, reflünün meydana getirdiği ağrıyı hafifleterek iyileştirebilirsiniz.

MUZ

Reflüye ne iyi gelir evde ne yemeliyim diyenler mutlaka dolapta muz bulundurmalıdır.Muz potasyum oranı yüksek bir meyvedir ve reflü şikayetini ortadan kaldıran bir besindir. Reflüden dolayı mide yanması ve hıçkırık oluştuğu anda 1 adet orta boy muz yiyerek mide asitlerini dengeleyebilirsiniz.

HAŞLANMIŞ PATATES

Reflüye ne iyi gelir anlık ne tüketebilirim sorusunun yanıtlarından biri de haşlanmış patatestir.

Patatesi haşlama olarak tükettiğinizde, kalorisini düşürmüş ve sağlıklı bir seçim yapmış olursunuz. Bu seçim sayesinde mide asitlerinin yemek borusuna yükselmesini engellersiniz.

BADEM

Reflü hastalarının mideyi uzun süre boş bırakması önerilmez. Asitlerin yükselmesine engel olmak için ara öğünler yapması tavsiye edilir. Ara öğünlerde badem tüketerek reflünün etkilerini hafifletebilirsiniz. Badem, E vitamini sayesinde mide asitlerini kontrol altına alır ve soluk borusuna kadar rahatsız etmesine engel olur.

ŞEFTALİ

Şeftali lif bakımından zengindir ve reflü hastaları tarafından kolayca sindirilir. Eğer reflü şikayetlerini en aza indirmek istiyorsanız; mevsiminde şeftali tüketebilirsiniz. Şeftali tükettiğinizde, midenin yorulmasını engelleyip mide asitlerini kontrol altına almış olursunuz.