Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü S.Y. yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi.

Çekirge Mahallesi yönüne giden S.Y. isimli kadın sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra kendi etrafında dönerek durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan S.Y., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aracın kullanılamaz hale geldiği kazaya ilişkin araştırma başlatıldı.

Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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