Refüjden kopan demirler mermi gibi 2 araca saplandı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Refüjden kopan demirler mermi gibi 2 araca saplandı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’da lastiği patlayan bir araç korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bir facianın eşiğinden dönülen olayda lastiği patlayan araç refüjdeki korkuluklara çarptı. Korkuluklardan kopan demir iki otomobile isabet etti. Kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Tesisler Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, lastiği patlayıp kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Takla atıp ters dönen araç alev alırken, çarptığı refüjde korkuluklardan kopan demir parçaları yolda ilerleyen 2 otomobile isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ağır yaralanan hafif ticari araçtaki 3 kişi ile demir parçalarının isabet ettiği otomobillerdeki 1'i hamile 2 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Refüjden kopan demirler mermi gibi 2 araca saplandı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Refüjden kopan demirler mermi gibi 2 araca saplandı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Refüjden kopan demirler mermi gibi 2 araca saplandı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Refüjden kopan demirler mermi gibi 2 araca saplandı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Refüjden kopan demirler mermi gibi 2 araca saplandı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Refüjden kopan demirler mermi gibi 2 araca saplandı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Refüjden kopan demirler mermi gibi 2 araca saplandı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

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